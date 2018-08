La Giunta regionale ha approvato lo schema d' intesa per la gestione delle risorse

Vaccini - Casciari e Leonelli - Pd - : 'Bene l'iniziativa della Giunta regionale' : PERUGIA "La salute pubblica non deve essere un argomento di propaganda politica, la scienza e le conquiste ottenute in anni di ricerca non possono essere oggetto di approssimazione, la necessità delle vaccinazioni non può diventare un terreno su cui lucrare solo per accaparrarsi ...