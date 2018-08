La Francia accoglierà 20 degli 87 migranti salvati da Open Arms

Migranti : dopo Francia e Malta - anche la Germania ne accoglierà 50 | : Se Paesi Ue non si faranno carico delle 450 persone soccorse da 2 navi militari , il governo italiano non le lascerà sbarcare. Farnesina manda nota ad ambasciatori. Salvini anticipa linea: "...

Migranti - navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 : Migranti, navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100 Se i Paesi Ue non si faranno carico delle 450 persone soccorse da 2 navi militari , ora ferme al largo di Pozzallo, il governo italiano non le lascerà sbarcare. Farnesina manda nota ad ambasciatori. Salvini anticipa linea: "Identificazioni veloci e patti col ...

La Francia accoglierà i migranti salvati dalla nave Aquarius : La Francia accoglierà parte dei 629 migranti salvati dalla nave Aquarius delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere. A rendere nota l'offerta è stata la vicepremier spagnola Carmen Calvo. Il premier iberico Pedro Sanchez ha ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron e ha dichiarato: "Questa è la cooperazione con cui l’Europa deve rispondere"Continua a leggere

