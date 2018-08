La favola dell’Alitalianità e la lezione non recepita di Fca

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) C’era una volta un’impresa d’interesse nazionale. Una di quelle che interessano ai politici perché portano consenso e i privati per il fascino irresistibile della scommessa “testa vinco io, croce perdono i contribuenti”. Per molti anni la catena di sant’Antonio Sussidio-Proteggo-Assumo-Lavoro-Ti Voto aveva funzionato egregiamente, salvo poi infrangersi contro alcuni dettagli non preventivati in precedenza, come la concorrenza di operatori stranieri, che lo Stato-socio-a-perdere non poteva più tenere a bada, la minore disponibilità di fondi-a-perdere da parte di detto Stato e le complessità tecnologiche di un settore industriale molto maturo. Proprio quando la società in questione era sull’orlo del fallimento, e rischiava di mollare una sberla miliardaria alle banche creditrici, venne chiamato a dirigerla un ometto occhialuto al quale dell’interesse nazionale interessava il giusto. ...