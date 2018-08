La corsa della madre per salvare i bimbi dal treno | cos’è successo a Brancaleone

Snapchat - gli utenti sono in calo. Fine della corsa? : Quello di qualche giorno fa è stato un giorno difficile per il fondatore di Snapchat Evan Spiegel, che nel comunicare i dati di utilizzo della sua piattaforma ha dovuto ammettere per la prima volta che il numero di utenti attivi giornaliero non solo ha smesso di crescere, ma ha addirittura iniziato a diminuire: dai circa 7 milioni di nuovi iscritti attivi che la piattaforma aveva messo in saccoccia nello stesso trimestre dell’anno scorso ...

corsa all’oro - così gli iraniani si preparano alla fine della (breve) ripresa : Il tempo sembra essere tornato indietro di sei anni. Ai tempi bui, quando le sanzioni internazionali decretate contro l’Iran (incluso l’embargo petrolifero europeo scattato il 1°...

L'estate rovente della Rai : Giovanni Minoli torna in corsa per la Presidenza : Ha tutti i sapori e gli odori di una telenovela bella e buona quella che riguarda la televisione pubblica in questa calda ed assolata estate 2018. Assodato che ormai il nome di Marcello Foa quale nuovo Presidente dell'ente radiotelevisivo pubblico sia ormai saltato (nonostante il parere di Matteo Salvini) si cerca ora una quadra per dare alla Rai il suo Presidente. E se Riccardo Laganà ...

Sorpresa Confalonieri - regina della corsa a punti : «Ero felicissimo per l'argento ottenuto dal quartetto l'altro giorno ha spiegato il ct Dino Salvoldi, uno dei tecnici azzurri più medagliati dello sport tutto, con al proprio attivo più di duecento ...

Maria Giulia Confalonieri è la nuova campionessa europea della corsa a Punti - : Quarto posto con 27 Punti, frutto solo di piazzamenti ai vari sprint, per la campionessa del mondo in carica Kirsten Wild.

Ciclismo su pista - Europei 2018 : PAZZESCA Maria Giulia Confalonieri! Regina della corsa a punti - oro strabiliante! : Una medaglia d’oro inaspettata, ma davvero meravigliosa. Maria Giulia Confalonieri trionfa agli Europei di Ciclismo su pista nella specialità della corsa a punti al termine di una gara davvero mostruosa: l’azzurra, sin dal primo sprint, ha dimostrato di avere una gamba eccezionale e di poter giocarsela alla pari con rivali davvero di fama internazionale. Un trionfo clamoroso: a 25 anni la nativa di Giussano va a prendersi la più ...

Passione cani-cross. Distanze - sorpassi e materiali : tutte le regole della corsa a sei zampe : È proprio la sintonia, il rapporto che migliora con il tempo, l'aspetto più bello di questo sport'. Il cane deve essere allenato ed è preferibile evitare che corra su asfalto, sia per un discorso di ...

Le 5 sfilate di maggior successo della scorsa Primavera : Come si misura il successo di una sfilata? A questa domanda potremmo dare molteplici risposte. E tutte corrette, perché nessuna di esse esclude le altre. Sono molti gli elementi che, in sinergia tra di loro, fanno sì che una sfilata venga considerata top (e non flop). Il primo verdetto – certamente importante, non foss’altro perché, cronologicamente, è il primo a dare un’indicazione di massima – è quello dato dalla ...

Clasica San Sebastian 2018 : programma - orari e tv. La data della corsa : Sabato 4 agosto si correrà la 38ma edizione della Clasica San Sebastian. Dopo il Tour de France si tornerà alle corse di un giorno, con la classica simbolo dei Paesi Baschi. Il percorso anche quest’anno sarà particolarmente duro con i corridori che dovranno affrontare 229 km attorno alla città con ben 8 GPM, tra cui la doppia ascesa a Jaizkibel, punto cruciale della corsa. Lo scorso anno si impose il polacco Michal Kwiatkowski. La partenza della ...

La rincorsa perfetta della Casa Bianca per il voto di Midterm : L’economia americana vola, +4,1% da aprile a giugno, l’incremento migliore dal terzo trimestre del 2014, quasi il doppio dal 2,2% di inizio 2018, numeri che l’Europa può solo sognare. Il presidente Donald Trump rivendica il successo con un tweet, poi in conferenza stampa: «Crescita magnifica, finiremo l’anno oltre il 3% di media». I prossimi dati s...

Dramma della solitudine - soccorsa 81enne dai carabinieri : CREMONA - Ha allertato i carabinieri tramite il 112 denunciando un tentativo di furto in atto presso la propria abitazione in zona Po. Immediatamente intervenuti, gli uomini dell'Arma si sono trovati ...

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...

Gli atleti della Pattinaggio Rieti al campionato Italiano corsa su strada : La cerimonia di apertura che darà il via al campionato, avrà luogo il 18 luglio alle 20.30 con alza bandiera e spettacoli freestyle. Da giovedì 19 luglio quindi, sul circuito del Pattinodromo "Dino ...