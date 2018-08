La cometa ‘Incredibile Hulk’ è stata sconfitta dal Sole

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) La‘Incredibile Hulk’, che aveva fatto sognare il web per il suo colore appariscente in quanto prometteva un luminoso passaggio ravvicinato alla Terra, èdal: il calore della nostra stella l’ha disintegrata. Per fortuna è già pronta unadi ‘consolazione’, visibile in queste notti, con un semplice binocolo, nella porzione di cielo dove è di scena lo spettacolo delle stelle cadenti. Scoperta nel settembre 2017 dal telescopio PanStarrs alle Hawaii, il vero nome dellaHulk è C/2017 S3. “Nelle more del comportamento imprevedibile delle comete, ci aspettavamo di vedere laC/2017 S3 discretamente luminosa nel corso dell’estate, a ridosso della sua minima distanza dal, di 30 milioni di chilometri, prevista il 15 agosto, ma ci ha salutati prima”, osserva l’astrofisico Gianluca Masi, ...