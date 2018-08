La causa della morte di Margot Kidder è stata rivelata | si è trattato di suicidio

Bologna - esplosione in tangenziale : vetri rotti - infissi divelti e sedie distrutte a causa della deflagrazione : L’esplosione dell’automezzo andato in fiamme sul raccordo tra la A1 e la A14 all’altezza di Borgo Panigale ha determinato lo squarcio e il crollo di una porzione della sede autostradale sul ponte che sovrasta la via Emilia. Intorno all’area dell’esplosione sono andati in fumo tutti i supporti di legno che costeggiano il ponte e fungono anche da barriere fonoassorbenti oltre che da strutture di protezione. La deflagrazione ha fatto andare in ...

Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron insieme : lei la causa della rottura con Silvia Provvedi? : «È tutto clamorosamente precipitato», così il giornalista Gabriele Parpiglia ha annunciato sui social la fine della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia...

Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron insieme : lei la causa della rottura con Silvia Provvedi? : «È tutto clamorosamente precipitato», così Gabriele Parpiglia ha annunciato sui social la fine della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. E mentre la...

Caso Uva - “condotte imputati non causarono morte”/ Ultime notizie : motivazioni della sentenza di assoluzione : Caso Uva, giudici della Corte d'Assise di Milano: “condotte imputati non causarono morte”. Ultime notizie: motivazioni della sentenza di assoluzione dei due carabinieri e sei poliziotti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:49:00 GMT)

Primo di agosto : fuochi d'artificio vietati a causa della siccità : KEYSTONE/MANUEL LOPEZ , sda-ats, Quest'anno il Primo di agosto potrebbe avere un gusto amaro per gli amanti di spettacoli pirotecnici: a causa della siccità infatti in molte regioni i fuochi di ...

“Ecco la causa della morte”. Marchionne - a poche ore dal decesso spunta il giallo. Cosa è successo : Una notizia che ha colpito e addolorato l’Italia, quella della morte di Sergio Marchionne, scomparso a 66 anni compiuti da poco, a giugno. L’ex ceo di Fca era ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, da oltre tre settimane dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Nella stressa struttura è venuto a mancare per un attacco di cuore: a rivelarlo ...

Marchionne : "Non è stato un tumore la causa della morte" : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è morto oggi all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Negli ultimi giorni si sono...

Laos - almeno 20 morti causati dal cedimento della diga : Laos, almeno 20 morti causati dal cedimento della diga Laos, almeno 20 morti causati dal cedimento della diga Continua a leggere L'articolo Laos, almeno 20 morti causati dal cedimento della diga proviene da NewsGo.

Laos - almeno 20 morti causati dal cedimento della diga : Sono almeno 20 le persone che hanno perso la vita a causa del crollo della diga avvenuto lunedì nella provincia sudorientale di Attapeu, nel Laos. Ma si tratta di un bilancio provvisorio: almeno 100 ...

Roma - il carcere Regina Coeli è senza acqua a causa della rottura di una tubatura : Il carcere Regina Coeli è a secco. Da questa mattina la casa circondariale di Roma, nel cuore di Trastevere è senz’acqua a causa di una rottura di una conduttura su via della Lungara. L’interruzione idrica coinvolge tanto gli uffici quanto le celle dei detenuti. La direzione dell’istituto di pena, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha già contattato l’Acea ma al momento i tecnici non sarebbero ancora ...

Macron - lo scandalo della sua guardia del corpo causa il rinvio della riforma costituzionale : Possono le vicende giudiziarie e il conseguente scandalo politico che hanno travolto Alexandre Benalla, collaboratore del presidente francese

MILAN CDA - VIA FASSONE PER GIUSTA causa/ Ultime notizie - Mirabelli fino al termine della stagione? : MILAN, oggi Cda Elliott: FASSONE fuori dalla società con "effetto immediato" e "per GIUSTA CAUSA". Paolo Scaroni nuovo presidente e amministratore delegato ad interim. Leonardo torna da dt.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Inghilterra - restrizioni sull’acqua a causa della lunga ondata di caldo : 7 milioni di persone colpite : milioni di persone nell’Inghilterra settentrionale stanno facendo i conti con un divieto sull’uso di tubi da giardino e irrigatori a causa di una delle più lunghe ondate di caldo e tempo asciutto degli ultimi anni. La società di erogazione idrica United Utilities ha dichiarato che il divieto temporaneo, che colpisce 7 milioni di consumatori nell’Inghilterra nordoccidentale, aiuterà a “salvaguardare la fornitura idrica essenziale per un tempo più ...

Thailandia - il Governatore : “Il soccorso è partito a causa della carenza di ossigeno” : Abbiamo dovuto agire per salvare i ragazzi perché cominciava a mancare l’ossigeno e c’erano forti piogge in arrivo. All’indomani della fine dell’operazione che in tre giorni ha permesso di salvare 12 ragazzini e il loro allenatore intrappolati in una grotta, il Governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, ha spiegato ai giornalisti i motivi della scelta dei tempi ...