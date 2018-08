La Bahrain Merida ufficializza un importante colpaccio di mercato | ingaggiato Rohan Dennis

Ciclismo - Damiano Caruso correrà per la Bahrain Merida : sarà compagno di Vincenzo Nibali : Altro acquisto importante per la Bahrain Merida che si rafforza assicurandosi le prestazioni di Damiano Caruso. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30 enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares ...

Ciclismo – La Bahrain Merida ufficializza un importante ingaggio : Caruso al fianco di Nibali : Damiano Caruso si unisce al Team Bahrain Merida: le parole del nuovo ingaggio della squadra di Vincenzo Nibali La Bahrain Merida continua il suo lavoro per la costruzione di una squadra sempre più forte e competitiva. Dopo l’ingaggio dei due tedeschi Phil Bauhaus e Marcel Sieberg, la squadra di Vincenzo Nibali ha deciso di puntare su un italianissimo: Damiano Caruso farà parte del Team Bahrain Merida a partire dalla stagione 2019. ...

Ciclismo - Doppio colpo di mercato per la Bahrain Merida : due tedeschi nel team dello Squalo : Sieberg, invece più esperto, ha iniziato la sua carriera nel 2005 ed è uno dei migliori leader al mondo per gli sprint. Grandi le ambizioni del team su di lui riguardo la condivisione della sua ...

Ciclismo – Doppio colpo di mercato per la Bahrain Merida : due tedeschi nel team dello Squalo : Due nuovi acquisti per la Bahrain Merida: il team di Vincenzo Nibali ingaggia due corridori tedeschi per le prossime due stagioni Mentre Vincenzo Nibali recupera dal suo infortunio procuratosi durante il Tour de France 2018, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, il suo team, la Bahrain Merida, lavora per rafforzare la squadra. Ufficializzato oggi un Doppio colpo di mercato: la squadra di Nibali ha infatti ingaggiato ...

Ciclismo - Bahrain-Merida infuriata con il Tour de France : mossa a sorpresa dopo il caso Nibali : Il team di Vincenzo Nibali sta analizzando la dinamica dell’incidente occorso allo Squalo sull’Alpe d’Huez, valutando la possibilità di adire le vie legali Nervi tesissimi tra la Bahrain-Merida e gli organizzatori del Tour de France, la squadra araba infatti ha intenzione di adire le vie legali per avere un risarcimento dopo l’incidente che ha coinvolto Nibali sull’Alpe d’Huez. Una caduta costata cara ...

Tour de France - le classifiche : Pozzovivo orgoglio italiano e la Bahrain Merida può ancora sognare il numero giallo. Sagan a rischio tempo massimo [LIVE] : Tour de France, ecco le nuove classifiche: Pozzovivo risale al 18° posto nella generale, è il miglior italiano E’ Domenico Pozzovivo l’orgoglio italiano in questo Tour de France n° 105: lo scalatore lucano del Team Bahrain-Merida, arrivato in Francia dopo un Giro d’Italia da protagonista (5° nella classifica finale, il suo miglior risultato di sempre in una grande corsa a tappe) per aiutare Vincenzo Nibali, è adesso il ...

Infortunio Nibali – Colpo di scena nel recupero dello Squalo : l’importante annuncio della Bahrain Merida : Vincenzo Nibali si opererà la prossima settimana in Italia: l’annuncio della Bahrain Merida Tour de France amaro per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto al ritiro dalla Grande Boucle a causa di una caduta, provocata da un tifoso, durante la salita dell’Ape d’Huez. Il messinese della Bahrain Merida è tornato in sella alla sua bici, portando a termine la tappa, ma l’esito degli accertamenti post ...

Nibali - l’ultima pazza idea dello Squalo : puntare tutto sul Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida davvero super [DETTAGLI] : Nibali e l’ultima pazza idea per il Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida sempre più forte Vincenzo Nibali è estremamente rammaricato per l’occasione persa al Tour de France dove s’è dovuto ritirare dopo la frattura della decima vertebra toracica rimediata a 4 chilometri dall’arrivo dell’Alpe d’Huez dov’era lanciatissimo verso uno storico successo di tappa sulle orme di Marco Pantani, e a ...

Tour de France - Julian Alaphilippe fa il bis sui Pirenei con un’impresa mozzafiato e la Bahrain-Merida si veste di giallo con Pozzovivo e i fratelli Izaguirre nel segno di Nibali : Tour de France, Julian Alaphilippe vince anche la 16ª tappa e blinda la maglia a pois di miglior scalatore sui Pirenei con un’impresa mozzafiato mentre la Bahrain-Merida sale al primo posto della classifica a squadre e domani indosserà numero e casco gialli nel segno di Vincenzo Nibali Il Tour de France ricomincia sui Pirenei dopo il secondo giorno di riposo con una tappa pazzesca, volata a velocità supersonica nella ricerca di una ...

Tour de France - la Bahrain-Merida promette scintille sui Pirenei : “senza Nibali è un’altra corsa - attaccheremo ovunque. A Parigi vogliamo vestirci di giallo”. E Pozzovivo sogna una tappa leggendaria : Tour de France, il Capo dei Direttori Sportivi del Team Bahrain-Merida Gorazd Štangelj ai microfoni di SportFair nel giorno di riposo: “l’obiettivo è vincere la classifica a squadre e una tappa, ma sarà dura. Senza Vincenzo Nibali per noi è un’altra corsa, attaccheremo ovunque” Il Team Bahrain-Merida orfano di Vincenzo Nibali, costretto al ritiro dopo la caduta provocata da un tifoso sull’Alpe d’Huez ...

Vincenzo Nibali e la Bahrain Merida fanno causa al Tour de France? Possibile richiesta di risarcimento danni : “Alla base del problema c’è sempre la sicurezza. Evidentemente non ci sono abbastanza controlli, non ci sono gli investimenti necessari. Questo è inaccettabile“. Questi i termini usati da Brent Copeland (fonte Gazzetta dello Sport), generale manager del Team Bahrain Merida, che non riesce proprio a mandar giù quanto accaduto sull’Alpe d’Huez a Vincenzo Nibali, il capitano della sua formazione che puntava a vincere ...

Tour de France 2018 - Brent Copeland senza freni : “Noi della Bahrain-Merida danneggiati con la caduta di Nibali - possibile azione legale” : Non si placa la polemica, neanche a due giorni di distanza. La caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez continua a lasciare strascichi pesanti sul Tour de France 2018. Se il siciliano ha iniziato la fase di riabilitazione per lanciarsi verso il finale di stagione (il grande obiettivo è quello del Mondiale di Innsbruck), la sua squadra, la Bahrain-Merida, ancora impegnata alla Grande Boucle, ha ancora tanta rabbia ...

Tour de France - il Team Bahrain-Merida dalla Giuria dopo il pasticcio della Gendarmerie : “devono restituirci questi secondi - come Froome nel 2016” : Tour de France, il Team Bahrain-Merida è dalla Giuria per ottenere almeno i secondi persi da Nibali sul traguardo Buttato a terra da una moto della Gendarmerie mentre inseguiva Froome nell’attacco decisivo, Nibali dopo l’arrivo ha reagito da gran signore: “sono cose che possono accadere perché c’è tanta gente e tanto pubblico” ma ha anche aggiunto di essere molto amareggiato perchè “sentivo di stare ...

Tour de France - ecco la nuova classifica generale dopo la 10ª tappa : il Team Bahrain-Merida vola grazie a Nibali - Pozzovivo e Izaguirre - il numero giallo è a 18”! : Tour de France, splendida tappa per il Team Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali nel primo giorno di montagne con il secondo posto di Jon Izaguirre e lo Squalo 19° sul traguardo nel gruppetto con i migliori Nella prima grande tappa di montagna del Tour de France 2018, sul traguardo alpino di Le Grand-Bornand, ha vinto con una splendida azione da lontano Julian Alaphilippe che è la nuova maglia a pois di miglior scalatore: il Francese ha dato ...