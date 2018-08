L Bilancio | Salvini | ' Non toglieremo 80 euro e non aumenteremo Iva'

Legge di Bilancio - Salvini e Palazzo Chigi smentiscono il Tesoro : “Abolizione degli 80 euro di Renzi? Falso” : “Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’Iva”. Il giorno dopo il vertice di maggioranza in vista della Legge di Bilancio, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni di stampa ma anche, per quanto riguarda il “bonus Renzi“, le affermazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Che, intervistato dal Sole 24 Ore, aveva parlato di una revisione ...

Riforma pensioni 2018/ Salvini ribadisce : sarà nella Legge di Bilancio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salvini ribadisce: sarà nella Legge di bilancio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Tria avverte : 'Programma nei limiti del Bilancio'. Salvini : 'Andremo oltre numeri Ue' : Il G20 ''e' stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo italiano, e l'accoglienza e' stata ''sempre molto positiva ''. Lo afferma il ministro dell'economia, Giovanni Tria, a margine dei ...

Legge di Bilancio - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di Bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La Legge di bilancio di fine anno dovrà essere una Legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Il messaggio di Tria a Di Maio-Salvini : 'Applicare programma di governo entro i limiti di Bilancio' : "Il G20 è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo italiano, e l'accoglienza è stata sempre molto positiva". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che c'è la "volontà di applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed ...

