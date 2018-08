Kim Raver parla del ritorno di Teddy Altman al Grey-Sloan Memorial Hospital

Blastingnews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il set di's Anatomy ha ufficialmente riaperto i battenti circa due settimane fa, da quel momento gli spoiler e le anticipazioni sulla quindicesima stagione del Medical - Drama più longevo di tutti i tempi non hanno tardato ad arrivare. Numerose sono anche le foto dal set che il cast, ormai orfano di Jessica Capshaw e Sarah Drew, ha condiviso sui principali social. Micheal Ausiello svela il nome del padre del bambino diProprio nel tardo pomeriggio di oggi è arrivato lo spoiler più succulento di questo inizio stagione. Il giornalista televisivo Micheal Ausiello ha intervistato Kim. L'attrice da poco tornata sul set di's Anatomy e confermata come regular della quindicesima stagione, si è lasciata andare a numerose confessioni. La prima delle quali riguarda il più grosso colpo di scena del finale della scorsa edizione. Benchè non ci fossero molti dubbi tra i ...