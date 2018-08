Kim Jong-un sorridente in un' allevamento di pesci gatto

Corea del Nord - Kim Jong-un visita un allevamento di pesci gatto con la moglie : Le foto del leader NordCoreano allo stabilimento insieme alla moglie Ri Sol Ju nella provincia di Hwanghae

Corea del Nord - voltafaccia di Kim Jong-un? Esperti ONU : 'Vanno avanti con il nucleare' : Kim Jong-un torna agli onori della cronaca internazionale. Ad un 2017 in cui è stato mattatore assoluto della scena, con venti di guerra [VIDEO] che soffiavano intensi sulla penisola Coreana a causa dei continui test missilistici alcuni dei quali hanno violato lo spazio aereo giapponese, è to un 2018 all'insegna della distensione. Prima la tregua olimpica, poi gli accordi con la Corea del Sud e, lo scorso giugno, lo storico bilaterale con il ...

Trump e Kim Jong-un sono pronti a incontrarsi di nuovo : Donald Trump e Kim Jong-un potrebbero incontrarsi di nuovo. Secondo quanto scrive la Cnn , il governo della Corea del Nord ritiene infatti che vi sia una 'forte possibilità' per un nuovo vertice fra ...

L'Indonesia invita Kim Jong-un alla cerimonia di apertura dei Giochi asiatici : Il presidente indonesiano Joko Widodo ha invitato il leader nordcoreano Kim Jong-un alla cerimonia di apertura dei Giochi asiatici . Quest'anno i Giochi asiatici si terranno nella capitale indonesiana ...

Corea del Nord - Trump : Kim Jong-un “è divertente e molto intelligente” : Kim Jong-un è “molto intelligente” ed ha una “grande personalità“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Mail on Sunday, circa un mese dopo lo storico summit tra i due leader a Singapore. “Vado d’accordo con lui, è molto intelligente, ha una grande personalità, è divertente ed è anche un negoziatore molto bravo e irremovibile“, ha detto il tycoon ...

Trump mostra su Twitter la lettera di Kim Jong-un : 'Grandi progressi' - : Il leader della Corea del Nord ha inviato una nota al presidente Usa nella quale ricorda l'accordo sul nucleare firmato a Singapore lo scorso 12 giugno e parla di passi avanti "epocali" che porteranno ...

Trump ha un regalo per Kim Jong-un : cd di Elton John con 'Rocket man' - : Il presidente americano aveva preparato e firmato personalmente per il leader nordcoreano una copia dell'album "Honky Chateau" da offrire in dono a Kim. Nella sua ultima visita, Mike Pompeo avrebbe ...

Pompeo vola di nuovo da Kim Jong-un per il deal più importante : Roma. Il 4 luglio dello scorso anno, Kim Jong-un “festeggiava” l’indipendenza americana con il test di un missile balistico intercontinentale – il primo di questo tipo, e quello che ha un po’ cambiato tutto, perché il raggiungimento di quel tipo di tecnologia da parte della Corea del nord sembrava l

Donald Trump ha fatto a Kim Jong Un un bizzarro regalo per sancire la propria amicizia : La relazione tra Donald Trump e Kim Jong Un è nettamente migliorata negli ultimi tempi. Per sancire la nascita della nuova amicizia, il presidente USA ha deciso di inviare un regalo particolare al dittatore nordcoreano. Visto che era solito riferirsi a lui come "Little Rocket Man" per i frequenti test missilistici, gli ha donato un cd di Elton John con la canzone "Rocket Man" e una firma di Trump in persona.È quanto ha riportato il ...

Kim Jong-un chiede aiuto alla Cina per la revoca delle sanzioni - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, durante la sua visita in Cina, ha parlato al presidente cinese, Xi Jinping, dei gravi danni provocati dalle sanzioni internazionali e ha chiesto di ...

NBA – Il segreto ‘politico’ di Dennis Rodman : “Kim Jong-un voleva incontrare Michael Jordan - lui gli disse…” : Dennis Rodman ha svelato un particolare segreto politico in merito ad un incontro fra Kim Jong-un e… Michael Jordan Negli ultimi anni, Dennis Rodman ha svestito i panni da giocatore NBA (per ovvi limiti di età), per vestire quelli di… ambasciatore degli USA. Esatto, proprio ‘The Worm’, con un passato da alcolizzato, lui che si vestiva da donna per dare spettacolo e che sarebbe l’ultima persona alla quale affidare un ...

