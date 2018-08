Kate Middleton e Meghan Markle | perché si sono alleate e per Harry è meglio così

Kate Middleton - ecco perché non sarà al matrimonio della principessa Eugenia : Secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton potrebbe disertare il matrimonio della principessa Eugenia, cugina di Harry e William, lasciando la scena a Meghan Markle. La duchessa di Cambridge negli ultimi mesi ha deciso di ritirarsi dalle scene per godersi il suo terzogenito. Dopo la nascita di Louis infatti Kate ha chiesto e ottenuto il congedo di maternità e per diverso tempo non dovrà prendere parte agli impegni della Royal Family. ...

Meghan Markle batte ancora Kate Middleton - ma Harry è preoccupato per lei : Meghan Markle batte ancora una volta Kate Middleton, ma Harry è sempre più preoccupato per lei ed è pronto a correre ai ripari. Da quando, lo scorso 19 maggio, l’attrice americana è diventata ufficialmente la duchessa di Sussex, i media non fanno che parlare di lei. Dovunque vada attira l’attenzione di curiosi e fotografi, superando – in quanto a fama – anche la cognata. Kate Middleton è stata sempre considerata ...

Kate Middleton ‘choc’. La voce che riguarda lei e William ha sorpreso tutti : Dal giorno dell’attesissimo royal wedding di Meghan Markle e Harry d’Inghilterra – che è stato celebrato il 19 maggio 2018 – circola insistente una voce pesante che riguarda Kate e William. In giro si dice che il Duca e la Duchessa di York siano in crisi, la notizia, tra l’altro, sarebbe stata confermata da fonti vicine alla coppia. Secondo quanto riportano alcuni tabloid inglesi, pare che i problemi siano iniziati al matrimonio di Meghan ...

Kate Middleton : perché forse non ci sarà al matrimonio di Eugenia : Kate Middleton e William arrivano a Wimbledon per la finale maschile del torneo di tennis più famoso del mondo, il 15 luglio 2018. Da allora Kate è 'missing in holidays'. Foto Instagram Kate Middleton salterà un altro Royal Wedding , dopo quello dell'amicissimo di famiglia Claus van Straubenzee con Daisy ...

Sbam : topless reale! Dopo quello di Kate Middleton e il video sexy di Meghan Markle - le foto : Imbarazzo. Imbarazzo a corte: l’estate 2018 porta il ‘topless royal’ numero due. Ricordate quello di Kate Middleton? Uno scandalo che risale al 2012, quando Buckingham Palace doveva ancora digerire quello del principe Harry beccato nudo a Las Vegas. La moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, oggi mamma di tre figli, beccata senza il pezzo sopra del bikini. foto-scoop del magazine francese Closer, che dedicl ...

Meghan Markle distrutta per il padre : intervengono la Regina e Kate Middleton : Gli attacchi a Meghan Markle da parte di suo padre iniziano a rappresentare un rischio per la salute della duchessa. L' Express riporta la testimonianza di una fonte anonima, pronta a sottolineare ...

Meghan Markle attaccata dal padre. Solo Kate Middleton può aiutarla : Meghan Markle, che si appresta a festeggiare il primo compleanno da Duchessa il prossimo 4 agosto, è ancora nel mirino del padre Thomas. Un vero e proprio dramma.-- L’uomo, che oggi vive in Messico, ha infierito pesantemente sulla figlia. Si è addirittura appellato all’anima di Lady Diana, affermando che la Principessa se fosse stata viva non avrebbe accettato il trattamento che la figlia gli ha riservato. Una mossa che non avrebbe dovuto ...

Kate Middleton esaurita : preoccupazione per George - crisi con William e Meghan Markle : Nonostante il congedo maternità di 6 mesi e le vacanze ai Caraibi, Kate Middleton sarebbe esaurita e stressata. Alcuni media parlano addirittura di depressione. A ridurla in questo stato, sarebbero principalmente i doveri di mamma all’interno però della Famiglia Reale. A preoccuparla principalmente è George, il primogenito e futuro Re d’Inghilterra. Secondo quanto rivelato da William alla BBC, lui e la moglie non gli avrebbero ancora ...

Meghan Markle e Kate Middleton : perché è meglio essere «alleate» : Il rapporto tra Thomas Markle, 74 anni, e la figlia Meghan , 37 il prossimo 4 agosto, sembra proprio essere arrivato ai titoli di coda. Dopo le innumerevoli dichiarazioni a mezzo stampa e dopo non aver preso parte al royal wedding con Harry, l’ex direttore della fotografia di Hollywood si è sfogato in una lunga intervista (è durata 9 ore) al britannico Daily Mail. L’uomo ha ribadito di non avere più alcun rapporto con la duchessa del ...

Kate Middleton È DEPRESSA?/ Non solo rose e fiori col principe William : le tensioni con Meghan Markle : KATE MIDDLETON è DEPRESSA? Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la dichiessa sarebbe "Malinconica e in crisi col principe William"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Kate Middleton è depressa?/ "Malinconica e in crisi col principe William" : le indiscrezioni! : Kate Middleton è depressa? Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la dichiessa sarebbe "Malinconica e in crisi col principe William"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:50:00 GMT)

Kate Middleton depressa? «È in crisi con il principe William e c'è tensione con Meghan...». Ecco l'indiscrezione : Kate Middleton, da qualche mese mamma per la terza volta del piccolo Louis, dovrebbe essere al settimo cielo, ma secondo alcune indiscrezioni non sarebbe proprio così... Meghan Markle...

Kate Middleton - Meghan Markle - la Regina Elisabetta : i soprannomi dei reali : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle e i Principi William ed Harry. Ecco tutti i soprannomi utilizzati dalla famiglia reale. La famiglia reale vive la propria quotidianità in pubblico seguendo una rigida etichetta. Regole così ferree e datate che spingono i nuovi aggiunti alla famiglia di Windsor a dimenticarle in alcuni casi, volontariamente. Ne ha dato più volte esempio Meghan Markle che, dopo aver sposato il ...

Kate Middleton - con dieta ed esercizio fisico con i figli - è tornata subito in forma : Il primo segnale di come Kate Middleton sapesse fluttuare con il suo peso lo aveva dato il giorno prima delle nozze quando, nell’ultima foto da nubile insieme a mamma Carole e sorella Pippa davanti all’hotel che l’avrebbe ospitata per la notte prima del matrimonio, aveva salutato i fotografi con 12 kg e 3 taglie in meno rispetto alle foto ufficiali del fidanzamento, avvenuto solo pochi mesi prima. A quel tempo, i giornali britannici la ...