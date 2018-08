Kalinic all’Atletico Madrid | i tifosi del Milan lo salutano su Twitter | ma è il Nikola…

Milan : Kalinic all’Atletico Madrid - trattativa quasi chiusa : Nikola Kalinic sta per lasciare il Milan per trasferirsi all’Atletico Madrid di Simeone. Nuovi contatti positivi in queste ore tra i due club e affare ormai davvero alle battute finali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Milan: Kalinic all’Atletico Madrid, trattativa quasi chiusa sembra essere il primo su CalcioWeb.