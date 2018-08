Juventus | salta la trattativa Sturaro-Watford Ecco le alternative

Juventus - sembra saltato il passaggio di Sturaro al Watford : TORINO - Le vie del mercato, verso l'Inghilterra, sono finite per Sturaro. Il centrocampista sembrava a un passo dal Watford ma, all'ultimo momento, è saltato qualcosa nella trattativa con la Juventus.

Calcio femminile : la Finale di Supercoppa Italiana 2018 potrebbe saltare. Juventus e Fiorentina minacciano lo sciopero : Si prevedono tempi duri per il Calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale, che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della ...

Incredibile Serie A - rischia di saltare l’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! : 1/13 Alberto Gandolfo/LaPresse Albert ...

Juventus-Milan - Higuain s’impunta : può saltare tutto - le richieste clamorose del Pipita ai rossoneri : Juventus-Milan, asse sempre più caldo, la trattativa sembrava ormai nelle fase conclusiva ma nelle ultime ore un clamoroso colpo di scena, la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain rischia incredibilmente di saltare. Il motivo? Le richieste del Pipita che non accetta di essere svenduto dalla Juventus. Nella serata di ieri un nuovo incontro, l’intenzione era quella di chiudere la trattativa ma la fumata bianca non è arrivata. In ...

LIVE Bonucci alla Juventus - il difensore salta il Tottenham? Chiellini pronto a riabbracciarlo : Bonucci alla Juventus, la cronaca di sabato 28 luglio 20:00, recompra Champions la chiave per Bonucci-Caldara? Al momento sullo scambio alla pari è il Milan che insiste e la Juve resiste. Ma intanto ...

Ahi Fiorentina - salta l’intesa con la Juventus per Pjaca : tutti i dettagli : Il trasferimento di Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina rischia di saltare a causa di un cambiamento improvviso delle carte in tavola Sembrava fatta per il passaggio di Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina, ma adesso sembra che sia sopraggiunto un intoppo non da poco. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, dopo la richiesta della Juventus di applicare l’obbligo di riscatto e non il diritto, l’affare potrebbe saltare ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Jorge Mendes esalta il suo fenomeno : “Cristiano Ronaldo? Farà vincere la Champions alla Juventus” : Cristiano Ronaldo oggi è stato presentato ufficialmente come calciatore della Juventus in una conferenza stampa internazionale: dopo la sua presentazione ha parlato anche l’agente di CR7 Jorge Mendes Jorge Mendes ha permesso il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex calciatore del Real Madrid è passato in bianconero grazie alla trattativa tra Paratici ed il suo agente, avviata dopo l’acquisto della Juventus ...