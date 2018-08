Juventus | Marotta dal Real Madrid ha preso anche il mago dei muscoli

Juventus - il piano segreto per Milinkovic-Savic : il serbo adesso è a un passo da Torino - trionfo di Marotta : Tutti sulle tracce di Sergei Milinkovic-Savic , il centrocampista serbo della Lazio che fa gola a ogni squadra del globo, o quasi: dal Milan al Real Madrid e fino alla Juventus. E, alla fine, ...

Juventus - la priorità di Marotta : blindare Pjanic : La Juventus passa alla fase due del mercato: ha stupito tutti acquistando Cristiano Ronaldo e piazzando colpi di spessore come Cancelo, Emre Can e Bonucci; ora l'obiettivo è proteggere i suoi gioielli ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

Juventus - in difesa i conti non tornano : tifosi preoccupati e Marotta… : Juventus alle prese con una seconda fase di calciomercato un po’ controversa, i tifosi nutrono qualche perplessità in merito alle recenti novità in difesa La Juventus, dopo il clamoroso exploit Cristiano Ronaldo ed altri colpi da 90, sta conducendo un mercato che in questa seconda fase lascia un po’ perplessi. I dubbi nascono in merito alla difesa bianconera. Chi saranno i centrali a disposizione di Allegri? Si domandano al ...

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...

Clamoroso Juventus - i tifosi insorgono e mandano un messaggio chiaro a Marotta! : Juventus alle prese con la ben nota trattativa con il Milan che potrebbe coinvolgere diversi calciatori della rosa di Allegri In casa Juventus si fa un gran parlare del possibile approdo in bianconero di Leonardo Bonucci, un ritorno non proprio ben voluto dai tifosi. Già di per sè la minestra riscaldata, dopo gli screzi passati e la volontà di andar via del difensore, non piace granchè ai supporters bianconeri. Ma c’è ...

Juventus - Marotta : "Con Bonucci stima reciproca - ma siamo al completo in difesa" : L'amministratore delegato bianconero è intervenuto pochi minuti prima del sorteggio dei calendari della prossima Serie A: "Con Higuain stiamo valutando la soluzione migliore per tutti"

LIVE Bonucci alla Juventus - Marotta chiude al ritorno : tattica o verità? Leonardo : 'Deve convenire a tutti' : Bonucci-Juventus, la cronaca di mercoledì 25 luglio 23:20, Marotta esce allo scoperto su Bonucci . L'ad della Juve, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sportitalia delle ultime dinamiche di ...

“BONUCCI VUOLE TORNARE ALLA Juventus”/ Ultime notizie Milan : Leonardo conferma - Marotta “siamo al completo” : Bonucci ALLA Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra la società bianconera e quella rossonera. Coinvolti anche Caldara, Benatia e Pjaca.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Juventus-Bonucci : clamorose dichiarazioni di Marotta sull’affare - nel frattempo innesto dal Werder Brema : Sembra imminente il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci, prova ad allontanare le voci però il dirigente Marotta ai microfoni di Sky Sport 24: “Un ritorno di Bonucci? Tutto è nato dall’incontro con Leonardo (il nuovo direttore tecnico del Milan, ndr) col quale abbiamo scambiato opinioni e impressioni. Lui ci ha manifestato il pensiero di Bonucci, la sua grande e stima e i suoi ricordi verso la Juventus. Mi ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Higuain? Valutiamo futuro insieme' : TORINO - ' Higuain e' tutt'ora un giocatore importante della Juve. E' normale che nel momento in cui e' arrivato Ronaldo, la concorrenza all'interno del reparto e' piu' elevata e da qui il confronto ...

Juventus - Marotta spaventa… Bonucci : “in difesa siamo al completo. Higuain? Stiamo valutando il suo futuro” : Presente negli studi Sky per il sorteggio del calendario della prossima serie A, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Bonucci e Higuain Il futuro di Bonucci e quello di Higuain, legati a doppio filo in una trattativa diretta con il Milan. Beppe Marotta non si nasconde e, presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio del nuovo calendario di serie A, si sofferma sui due nomi che infiammano al momento il mercato bianconero. Bonucci ...

Juventus - Marotta : “Bonucci? Vorremmo accontentarlo. Caldara? Proveremo a trattenerlo” : Juventus, Marotta- Poche parole, le quali risuonano come una totale conferma. Beppe Marotta, intervistato dai colleghi di “SportItalia“, all’uscita da un noto ristorante milanese, ha colto l’occasione per lasciare qualche dichiarazione, ma decisamente importante. Il direttore generale bianconero non ha smentito l’intrigo di mercato sull’asse Torino-Milano, ma ha confermato la volontà di riportare Bonucci a ...

Scambio sull’asse Milan-Juventus - Marotta allo scoperto : “ecco cosa sta accadendo” : Milan e Juventus alle prese con l’affare Bonucci che potrebbe coinvolgere molti altri calciatori come rivelato da Beppe Marotta Milan e Juventus stanno lavorando ad una maxi operazione tra le parti, che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose. L’amministratore delegato del club bianconero, intercettato ieri dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato alcuni particolari dell’affare che sta accendendo questa ...