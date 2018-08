Juventus | i bianconeri vogliono il talento francese di 17 anni | l' affare

Calciomercato : la Juventus tenta l’ultimo grande colpo - Marcelo ha detto “sì” ai bianconeri ed i tifosi sognano : Juventus Marcelo- Che il Real Madrid non se la passi bene è sotto gli occhi di tutti. Dopo la cessione del calciatore numero uno, Cristiano Ronaldo, i mal di pancia di Modric che vuole solo l’Inter, ecco un altro campione che mira di arrivare in Italia direzione Juventus. La pista non è chiusa e Marotta con Paratici stanno lavorando per concretizzare l’affare anche grazie alla “sponsorizzazione” di Ronaldo grande ...

Juventus - Marcelo spinge per i bianconeri : pronto il colpo last minute : Marcelo spinge- Resta in bilico il futuro al Real Madrid di Marcelo. Il terzino brasiliano, come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, starebbe spingendo per accettare la corte della Juventus. Un sì che potrebbe arrivare anche grazie al pressing di Cristiano Ronaldo, grande amico di Marcelo. Non solo, Marcelo potrebbe dire sì alla Juve per provare […] L'articolo Juventus, Marcelo spinge per i bianconeri: pronto ...

Milinkovic Savic alla Juventus/ Ultime notizie - i bianconeri devono stringere : presto un'offerta dalla Premier : Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie: bianconeri interessati ma devono stringere. Per il serbo diversi pretendenti: presto una maxi offerta dalla Premier League?. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:42:00 GMT)

Pjanic ad un passo dal rinnovo con la Juventus - i bianconeri blindano il loro gioiello di centrocampo : Miralem Pjanic, vicinissimo il rinnovo con la Juventus: il calciatore bianconero con ogni probabilità rimarrà in Italia tra i ranghi di Massimiliano Allegri Miralem Pjanic è stato spesso accostato in questa calda sessione di calciomercato a club di prestigio stranieri. C’è chi infatti sarebbe stato pronto a fare follie per il centrocampista bosniaco. La richiesta della Juventus per la cessione del 28enne di Tuzla, di 100 milioni di ...

Juventus - relax a Milano per Cristiano Ronaldo : oggi niente allenamenti per i bianconeri : Questa mattina la Juve è rientrata a Torino dopo la tournée americana. Molti bianconeri però non sono sbarcati a Caselle, ma bensì si sono spostati direttamente da Francoforte dove la squadra ha fatto scalo da Washington. A Torino sono arrivati solo sei giocatori della Juventus e si trattava di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, il resto della truppa invece è andato ...

Sonora sconfitta per la Juventus contro il Real Madrid - i Blancos asfaltano i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : Durante l’ultimo match della tournée americana della Juventus, la squadra di Allegri rimedia una Sonora sconfitta contro il Real Madrid Il Real Madrid ha battuto in rimonta la Juventus per 3-1 nel match della International Champions Cup giocato al FedEx Stadium di Washington, ultimo test dei bianconeri nella tournée americana. Uno scatenato Asensio ha deciso la gara in avvio ripresa con un uno-due micidiale, dopo che la Juventus era ...

Real Madrid-Juventus 3-1 : Bale e Asensio ribaltano il vantaggio dei bianconeri : Stanotte a Landover, nel Maryland, si è chiusa la tournée americana della Juventus che dopo le vittorie con Bayern Monaco e Benfica, chiude la sua partecipazione all’International Champions Cup con una sconfitta contro il Real Madrid. Bale e Asensio (doppietta) ribaltano l’autorete di Carvajal.

Serie C - ammessa ufficialmente la Juventus B : insieme ai bianconeri anche Cavese e Imolese : La seconda squadra bianconera è stata ammessa al campionato di Serie C insieme a Cavese ed Imolese La seconda squadra della Juventus è stata ammessa al campionato di Serie C 2018/2019. L’ufficialità è arrivata oggi con un comunicato della Figc. Il club bianconero è quindi il primo in Italia ad aderire concretamente al progetto delle seconde squadre. insieme alla Juventus B sono state ammesse al campionato di Serie C anche la Cavese e ...

Juventus - tifosi bianconeri divisi sul ritorno di Bonucci : applausi e fischi : Dagli applausi ai fischi. 'Vai Leo', 'Grande Leo': è l'accoglienza riservata a Leonardo Bonucci dai tifosi della Juve, alcune decine, che lo hanno atteso davanti al JMedical. Il giocatore, lasciato ...

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...

Juventus-Higuain - terminato l’incontro tra i dirigenti bianconeri e l’agente del Pipita : le ultimissime : Un colloquio durato oltre due ore quello tra i dirigenti della Juventus e l’agente di Higuain, che adesso incontrerà Leonardo Due ore di confronto, utile per esporre la volontà della Juventus di cedere Higuain. Il fratello-procuratore del giocatore ha incassato questa decisione, sottolineando però di non essere convinto del prestito oneroso di 20 milioni proposto dal Milan, con diritto di riscatto fissato a 35. Toccherà a Leonardo ...

Juventus - sale la febbre CR7 : da domani si metterà a disposizione dei bianconeri : I tifosi della Juventus non vedono l'ora di vedere all'opera CR7 e già da oggi prenderanno d'assalto l'aeroporto per accogliere al meglio il loro nuovo fuoriclasse, il giocatore più forte del mondo, ...

DIRETTA/ Juventus Benfica (finale 5-3 dcr) streaming video e tv : bianconeri ok dal dischetto (ICC 2018) : DIRETTA Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...