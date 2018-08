Juventus | domani la conferenza di Bonucci

Juventus - Favilli al Genoa : domani le visite mediche : Nuovo centravanti per il Genoa. Il club del presidente Enrico Preziosi è riuscito ad assicurarsi dopo un lungo inseguimento Andrea Favilli, che in serata ha chiuso l'accordo con il club rossoblù. ...

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

Juventus - domani arriva Bonucci a Torino : i motivi del suo ritorno : Il difensore lascia il Milan dopo solo un anno: troppo forte il richiamo della Vecchia Signora, che ha perfino portato Bonucci a ridursi lo stipendio

Higuain e Caldara al Milan - Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie - domani visite mediche per i neo-rossoneri : Higuain al Milan: accordo con la Juventus. Ultime notizie, Leonardo Bonucci-Mattia Caldara: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Cristiano Ronaldo atterrato a Torino/ Video - ultime notizie Juventus : domani il primo allenamento : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:21:00 GMT)

Juventus - sale la febbre CR7 : da domani si metterà a disposizione dei bianconeri : I tifosi della Juventus non vedono l'ora di vedere all'opera CR7 e già da oggi prenderanno d'assalto l'aeroporto per accogliere al meglio il loro nuovo fuoriclasse, il giocatore più forte del mondo, ...

Juventus - torna Cristiano Ronaldo. Domani il poster in regalo con la Gazzetta : poster in regalo - La Gazzetta dello Sport è pronta a celebrare l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo con un regalo da non perdere. Domani, in regalo con il giornale in edicola, ci sarà anche un ...

Juventus - è atterrato CR7 : domani è il grande giorno -VIDEO- : atterrato CR7- Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle. Via ufficialmente alla nuova avventura in bianconero. Accompagnato dai suoi famigliari a bordo del suo jet privato, l’attaccante portoghese è apparso sereno e carico, pronto per la nuova avventura. Occhiali da sole e abbronzatura decisa. domani sarà tempo di visite mediche e di presentazione ufficiale. Ora il […] L'articolo Juventus, è atterrato CR7: domani è il grande giorno ...

Juventus - Cristiano Ronaldo va di fretta : arriva già domani? : Questo almeno secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Un nuovo modo di vedere la Serie A e la Serie B: scopri l'offerta! Ronaldo d'altronde già ieri ha momentaneamente interrotto le vacanze ...

Vacanze finite per i giocatori della Juventus : domani inizia il raduno : Vacanze finite per i giocatori della Juventus. Alla vigilia del raduno, domani alla Continassa, dove i bianconeri resteranno fino alla partenza il 23 luglio per la tournée americana, stamattina sono iniziate le visite mediche. Il primo a sottoporsi ai test di rito, informa la Juventus sul suo profilo Twitter, è stato Mattia De Sciglio. Nell’attesa di novità su Cristiano Ronaldo, domani sarà anche il giorno di Emre Can. Il ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : domani incontro decisivo tra Mendes e Perez - poi l'annuncio.. : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo non è atteso nè oggi nè domani : Al momento però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Perez non sembra disposto ad accontentare CR7 e sosterrebbe che lo 'sconto' sulla clausola da 1 miliardo sia scaduto lo scorso 15 giugno . L'...

Juventus - domani l’annuncio di CR7? Già pronte le maglie -FOTO- : ANNUNCIO DI CR7- Continuano ad incalzare le notizie su Cristiano Ronaldo in bianconero. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad ufficializzare il colpo del secolo già domani. Non una data a caso. 7/7, un marchio di fabbrica che potrebbe essere presentato ai tifosi già nella giornata di domani. SPUNTANO […] L'articolo Juventus, domani l’annuncio di CR7? Già pronte le maglie ...

Ronaldo - media Spagna : 'Juventus vorrebbe presentarlo domani'. I colleghi inglesi : 'United tenta di iserirsi' : In Spagna danno per certo il passaggio del campione portoghese al club bianconero. 'Ha dato la parola ad Agnelli'. Anche 'El Mundo Deportivo' scrive: 'Ciao CR7' - In Spagna danno per certo il colpo ...