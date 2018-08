Jorge Lorenzo | GP Austria 2018 | “Arrivo al Red Bull Ring per vincere Il Mondiale? Utopia”

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : 'ideale per la Desmosedici' : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : “ideale per la Desmosedici” : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti ...

MotoGP 2018 - GP Brno. Andrea Dovizioso in esclusiva a Sky : da Le Mans a Jorge Lorenzo : Quinto al termine delle seconde prove libere a Brno e tra i favoriti del weekend, Andrea Dovizioso è stato intervistato da Sky Sport MotoGP all'interno di Talent Time. "Se guardiamo alla classifica, come fanno in molti che sbagliano a giudicare il nostro campionato in maniera negativa, abbiamo lasciato dei punti importanti in ...

MotoGp – Lorenzo solo quindicesimo nelle Fp2 di Brno - Jorge non demorde : “non è così tanto male” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota spagnolo della Ducati ha segnato il quindicesimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. solo quindicesimo, al contrario, Jorge Lorenzo, che dopo le ...

MotoGp – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

Moto GP - Jorge Lorenzo dice arrivederci alla Ducati : 'Bello il mio primo WDW - magari non sarà l'ultimo' : ... "È impressionante: la Ducati è il marchio che ha la tifoseria più appassionata, perché si sentono parte della famiglia e lo hanno dimostrato venendo qui in massa da tante parti del mondo. ...

MotoGp – Jorge Lorenzo risponde a Petrucci : “non ho ascoltato le sue lamentele - ma gli dico che…” : Le parole di Jorge Lorenzo al termine del Gp di Germania: il maiorchino risponde a Danilo Petrucci dopo la gara del Sachsenring Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Germania, disputato oggi sul circuito del Sachsenring. Il pilota maiorchino, che scattava dalla prima fila grazie al terzo tempo ottenuto ieri in qualifica, ha condotto la gara per dodici giri ma è stato poi superato da Marquez e successivamente da Rossi, ed ha poi ...

MotoGp – Petrucci vs Lorenzo - la guerra continua! Danilo punge Jorge : “non mi parla più e oggi non è stato intelligente” : Nervi tesi tra Petrucci e Lorenzo, Danilo non risparmia il maiorchino della Ducati dopo il Gp del Sachsenring Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il terzo posto. Rimane un ...

MotoGp - Petrucci-Lorenzo è scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...

MotoGp – Lorenzo sbaglia - Rossi ne approfitta : i sorpassi al Sachsenring tra Jorge e Valentino [VIDEO] : sorpassi e contro sorpassi tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, al Sachsenring lo spagnolo ed il Dottore danno spettacolo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si danno battaglia in occasione del nono round del campionato mondiale di MotoGp. I due nemici e colleghi si sorpassano a vicenda sul circuito del Sachsenring. Prima un errore dello spagnolo favorisce il sorpasso di Valentino, poi però è il Dottore a farsi superare in staccata dal rivale, ...

MotoGp – Lorenzo mai contento - Jorge duro su Petrucci : “non è bello prendere la scia di chi è più veloce di te” : Jorge Lorenzo palesa le sue impressioni dopo le qualifiche appena disputate sul circuito del Sachsenring in cui ha segnato il terzo tempo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo il perfezionista : nuova modifica al serbatoio della Ducati : "Novità al serbatoio molto importante per Lorenzo" Guarda tutti i video Sky Sport Tech: l'analisi delle modifiche al serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i ...