Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco | vuole il Psg

Jerome Boateng via dal Bayern Monaco? Tutta colpa del rapper Jay-Z : il retroscena è clamoroso : Jerome Boateng potrebbe lasciare il Bayern Monaco a causa delle sue collaborazioni musicali con il rapper Jay-Z: il legame fra i due non sarebbe andato giù a Rummenigge Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince Boateng del Sassuolo, potrebbe lasciare il Bayern Monaco per una questione… musicale! Da diversi anni infatti, il centrale tedesco ha intrapreso prima un’amicizia e poi una stretta collaborazione musicale con il rapper ...