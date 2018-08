Jennifer Lopez e Alex Rodriguez | dolce vita a Capri

Jennifer Lopez si è esibita a sorpresa in un locale di Capri : "Let's get loud!" The post Jennifer Lopez si è esibita a sorpresa in un locale di Capri appeared first on News Mtv Italia.

Era da un po' che Jennifer Lopez non si faceva viva. Certo, tra un selfie molto sexy in palestra e foto apparentemente molto random con Andrea Damante non passa mai troppo tempo senza che si parli di lei ma notizie dirette sul suo conto mancavano da un po'. La popstar newyorchese però ha deciso di rimediare in grande stile e s'è concessa una lunga vacanza proprio in Italia, accompagnata come ormai le capita sempre, dal compagno

Jennifer Lopez a Capri - vacanze in Italia prima del lancio del film Second Act : Jennifer Lopez a Capri, in vacanza. La cantante si aggiunge all'elenco dei vip internazionali che hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno delle vacanze estive nella nostra penisola. Jennifer Lopez a Capri è stata avvistata nelle scorse ore. Non era sola: con lei c'era il compagno Alexander Rodriguez, campione del baseball. I due sono stati fotografati tra le strade del centro storico dell'isola di Capri, intenti a passeggiare e a ...

Jennifer Lopez a Capri col compagno - per lei pizzo bianco e occhiali da sole : Nelle immagini la popstar Jennifer Lopez scende da uno yacht attraccato nel porto di Capri. La cantante è arrivata sull'isola insieme al compagno, Alex Rodriguez. Scesa dalla scaletta, è salita con ...

Jennifer Lopez torna sul grande schermo nel ruolo di una ex spogliarellista : La cantautrice e attrice statunitense Jennifer Lopez tornerà sul grande schermo come protagonista del film 'Hustlers' nel quale interpreterà la parte di una ex spogliarellista che insieme ad altre ...

Tutte costruite con una infaticabile caparbietà che dal 1990 a oggi ha visto JLo conquistare il mondo. Per il 49esimo compleanno la diva portoricana ha pubblicato uno scatto che la ritrae in bikini

”Pazzesca Jennifer Lopez”. Si sfila i vestiti e… bikini supremo a 50 anni : Jennifer Lopez ha da poco compiuto 49 anni ma a guardare le foto sembra si trovarsi di fronte a una ventenne. La diva e va giustamente orgogliosa della sua vita, della sua carriera e della sua bellezza e sui social è un tripudio foto sensuali, party con gli amici e vita mondana. Tutte costruite con una infaticabile caparbietà che dal 1990 a oggi ha visto JLo conquistare il mondo. Per il 49esimo compleanno la diva portoricana ha pubblicato uno ...

Jennifer Lopez compleanno : mega party in bikini e anello costosissimo al dito - FOTO - : Jennifer Lopez compleanno: la pop star di origine portoricana tra le più amate al mondo, lo scorso 24 luglio ha compiuto 49 anni . Per festeggiare JLo ha invitato parenti e amici alle Bahamas , per un mega party. C'era la sua famiglia allargata al gran completo: il fidanzato Alex ...

Jennifer Lopez per i 49 anni brinda in bikini con la famiglia : la foto è virale. Boom di ‘like’ per lo scatto (FOTO) : Jennifer Lopez festeggia i 49 anni. Per la popstar un brindisi in bikini con tutta la famiglia. Sceglie il prosecco per alzare i calici e fa vedere a tutti addominali che pure una ventenne si sogna. E’ semplicemente strepitosa, al punto che la foto condivisa fa il pieno di ‘like’: piace a quasi 3 milioni e mezzo di fan. Per i 49 anni prima una seduta in palestra e poi una festa in famiglia, Jennifer Lopez si diverte e si piace in bikini. Non ha ...

Jennifer Lopez a 50 anni sorprende tutti con il suo addome super scolpito : Quasi 50 anni e non dimostrarli. Con un corpo mozzafiato, Jennifer Lopez fa intimidire anche le più giovani star dello show business. Merito di Madre Natura che le ha concesso tanta grazia e...

Jennifer Lopez a 50 anni sorprende tutti con il suo addome super scolpito : Famosa in tutto il mondo per quel lato B da urlo, oltre che per le sue doti artistiche,, da oggi la bella Jennifer può vantare anche un addome super scolpito, che non perde occasione di sfoggiare in ...

Jennifer Lopez - brindisi ai suoi 49 anni con addominali super : Mai come in questo caso vale il detto: (quasi) 50 anni e non sentirli: Jennifer Lopez ha soffiato su 49 candeline, con una bella festa in famiglia, insieme ai figli, al fidanzato Alex Rodriguez, i figli di lui e pochi amici intimi. E le foto, postate su Instagram da entrambi, ritraggono una famiglia allargata, felice e super in forma. L’attrice e cantante, nata a New York il 24 luglio 1969, ha brindato ai suoi 49 anni esibendo un fisico ...