Jay e Lauren | la coppia di sognatori che girava il mondo in bici | uccisi dall’Isis

Jay e Lauren - la coppia di sognatori che giravano il mondo in bici è stata uccisa dall'Isis : "Il mondo è un posto meraviglioso. Gli esseri umani sono per la maggior parte gentili, solo a tratti egoisti e miopi". Questo il pensiero del sognatore di Washington Jay Austin, che sulla soglia dei 30 anni aveva deciso di intraprendere un avventuroso giro in mountain bike insieme alla fidanzata Lauren Geoghegan, ma il suo sogno non ha potuto realizzarsi fino alla fine.Come riporta il Corriere, la giovane coppia è caduta vittima di ...

Jay e Lauren - giravano il mondo in bici : uccisi dalI'Isis in Tagikistan : Avevano lasciato il lavoro e da un anno giravano il mondo in sella a una bici. Jay e Lauren, americani, 29 anni, erano fermamente convinti che «la gente» fosse «meravigliosa». Prima di incontrare l'Isis che li ha uccisi entrambi in un attacco terroristico in Tagikistan.--«I media ti raccontano che il mondo è un posto grande e spaventoso, pieno di gente cattiva di cui non fidarsi. Io non me la bevo», scriveva Jay Austin, originario di Washington. ...

