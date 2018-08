Jay e Lauren | i sognatori che giravano il mondo in bici uccisi dall' Isis

corriere

(Di giovedì 9 agosto 2018) La coppia di americani, 29 anni, aveva lasciato il lavoro e girava ilpedalando da un anno: «La gente è meravigliosa».in Tagikistan da un attacco terroristico«I media ti raccontano che ilè un posto grande e spaventoso, pieno di gente cattiva di cui non fidarsi. Io non me la bevo». Fradicio, stremato e sporco di fango, Jay Austin, 29enne di Washington, ad aprile scriveva da un salotto in Marocco quel che aveva realizzato sull’umanità: «Per la maggior parte, gli esseri umani sono gentili. A volte egoisti, altre volte miopi, ma gentili. Generosi e meravigliosi».In quel momento, ospite di una generosa famiglia di sconosciuti, Jay era felice di come sono fatti gli uomini. Ne aveva incontrati molti, di ogni colore, etnia e religione, nel giro delin mountain bike cominciato a luglio 2017 insieme alla fidanzataGeoghegan, e finito per entrambi una settimana fa in Tagikistan, al giorno 369, sotto le ruote di un’auto lanciata contro di loro da un gruppo di terroristi dell’, scesi per finire «i miscredenti» a coltellate e a colpi di fucile.