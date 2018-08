Jay e Lauren | giravano il mondo in bici | uccisi dalI' Isis in Tagikistan

Jay e Lauren - i sognatori che giravano il mondo in bici uccisi dall'Isis : La coppia di americani, 29 anni, aveva lasciato il lavoro e girava il mondo pedalando da un anno: «La gente è meravigliosa». uccisi in Tagikistan da un attacco terroristico«I media ti raccontano che il mondo è un posto grande e spaventoso, pieno di gente cattiva di cui non fidarsi. Io non me la bevo». Fradicio, stremato e sporco di fango, Jay Austin, 29enne di Washington, ad aprile scriveva da un salotto in Marocco quel che aveva realizzato ...