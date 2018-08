Intervista – Roy Paci «Lancio il mio salvagente | questo è un momento storico che ha un

domanipress

(Di giovedì 9 agosto 2018) Per Roy, compositore, produttore discografico e cantante, la tromba non è solo uno strumento musicale, ma un passaporto che lo ha accompagna in giro per il mondo dai jazz club più rinomati agli avamposti del Sud America passando per le isole Canarie ed il Senegal tornando nella sua terra natale, la Sicilia, al teatro greco di Siracusa. Recentemente il trombettista siciliano, dopo i consensi raccolti con l’ultimo album “Valelapena” e la partecipazione nel Febbraio 2018 al Festival di Sanremo insieme a Diodato con il brano “Adesso”, è tornato questa volta con la partecipazione di Willie Peyote con il singolo “” un riferimento alla salvezza, quella insita in tutte le cose, ed un messaggio di pace libero dall’ipocrisia dei nostri giorni. Ma non è tutto, oltre all’impegno di produttore per la sua etichetta indipendente, Roy è recentemente ...