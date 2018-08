Inter | può partire anche Karamoh

Keita all'Inter?/ Ultime notizie : accordo col Monaco vicino - si può chiudere anche senza pedina di scambio : Keita all'Inter? Ultime notizie: accordo vicino con il Monaco, sarà prestito con diritto di riscatto ancora da fissare. L'affare di calciomercato si può chiudere senza pedna di scambio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Caporalato - il cardinale Bassetti : “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo Intervento delle istituzioni” : “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 ...

Inter - Dalbert può restare : Secondo quanto riferito da Sky Sport Dalbert potrebbe restare all' Inter . Il terzino avrebbe convinto Spalletti . Sul giocatore ci sarebbe l'Interesse del PSG .

Tutto può succedere 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : buoni gli ascolti - ma c'è l'Interesse giusto? : La famiglia Ferraro questa sera saluterà il grande pubblico di Rai1 con il finale della terza stagione, ci sarà un seguito oppure no alla luce degli ultimi ascolti?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:38:00 GMT)

Rapporti tesi fra Modric e il Real Madrid : ecco perché l’Inter può sognare il grande colpo : Rapporti molto tesi fra Modric e il Real Madrid: dirigenza dei ‘Blancos’ infastidita dai rumor sulla cessione e dal comportamento dell’agente. l’Inter può sognare il grande colpo l’Inter continua a cullare il sogno di portare Luka Modric a Milano, ed ha tutte le ragioni per farlo. Nonostante Florentino Perez abbia provato a blindare il giocatore, il croato sembra avere tutta l’intenzione di cambiare aria. Il nodo principale da sciogliere, ...

Modric-Inter : l'affare può concludersi - i benefici fiscali tra i motivi del sì del croato : In casa Inter, nelle ultimissime ore, non si parla d'altro che della possibile conclusione dell'affare che porterebbe in nerazzurro Luka Modric. I social sono già pieni di post di tifosi interisti speranzosi che la società faccia l'ennesimo regalo, in una sessione di mercato che può considerarsi già più che soddisfacente, ovviamente per via dei 6 acquisti conclusi da Ausilio. l'affare Modric è un'operazione concreta Modric potrebbe essere più di ...

Messi - entro il 2020 può arrivare in Italia : Inter in pole ma occhio al Napoli di Ancelotti : Il calciomercato non è solo il presente, ma anche il futuro. Si pianifica, si sogna, anche a lungo termine. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia in molti sperano che, negli anni a venire, possa sbarcare in Serie A anche Leo Messi. Stando alle quote l’asso argentino potrebbe raggiungere Pep Guardiola, suo mentore, al Manchester City: un suo passaggio ai Citizens entro il 2019 – riporta l’agenzia Agimeg ...

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Inter - stand-by Vidal : il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si può… : sogno SI chiama MODRIC- L’Inter punta forte su Luka Modric. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, i nerazzurri sarebbero pronti ad mettere le mani su Luka Modric. Un sondaggio reale e concreto. Il centrocampista croato avrebbe aperto alla possibilità di un addio al Real Madrid, un addio che potrebbe coincidere con una nuova avventura in […] L'articolo Inter, stand-by Vidal: il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si ...

Segni particolari : completa. Spalletti può costruire l'Inter dei sogni : L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il mercato dell'Inter e spiega come Ausilio stia per consegnare nelle mani di Spalletti una rosa completa. ' Segni particolari: completa. Da ieri l'Inter può definirsi tale , con i botti ...

Calciomercato Inter - il doppio colpo è servito : la squadra adesso è completa - Spalletti non può fallire [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Guidolin : 'L'Inter può essere l'anti-Juve - ma solo a patto che...' : Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin elogia il mercato dell'Inter. ' Chi può essere l'anti-Juve? L'Inter, a patto che la squadra segua Spalletti. L'Inter partiva da un ottimo livello e si è migliorata con De ...