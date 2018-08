impresacity

: Intel rilancia per i datacenter @Intel_Italia #xeon #ai - impresacity : Intel rilancia per i datacenter @Intel_Italia #xeon #ai -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Non a caso durante l'evento si è parlato molto di AI , un campo in forte crescita e in cui giocano aziende come Nvidia , che provengono dal mondo delle GPU e non dei processori tradizionali. Meglio ...