Indagine contro il caporalato | 6 arresti nel Veronese | anche medico

Trump vuole rimandare l'incontro con Putin - non si farà prima della fine dell'Indagine di Robert Mueller : Mercoledì la Casa Bianca ha detto che il presidente americano Donald Trump vuole rimandare l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin inizialmente annunciato per il prossimo autunno: Trump vuole aspettare la fine dell'indagine del procuratore speciale Robert Mueller, quella sulle