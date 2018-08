Incontro Florentino Perez-Modric | gli ultimi aggiornamenti con l’Inter alla finestra

sportfair

: #Inter Modric deve convincere Florentino Perez a farsi liberare, dovrà essere lui a far crollare il muro: niente in… - FabrizioRomano : #Inter Modric deve convincere Florentino Perez a farsi liberare, dovrà essere lui a far crollare il muro: niente in… - DiMarzio : #Inter - #Modric, sarà decisiva la volontà del giocatore: atteso incontro con Florentino ? - angelomangiante : #AS riporta cifre di #Modric all'#Inter: 60 milioni netti d'ingaggio prossimi 6 anni. 4 anni all'Inter (10 netti… -

(Di giovedì 9 agosto 2018), l’tra le parti interessa eccome all’Inter, spettatrice interessata della questione legata al centrocampista, unper definire il futuro del talento croato, futuro che potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Il calciatore potrebbe chiedere di cambiare aria al patron delle merengues, manon vorrebbe mettere “a segno” altre cessioni illustri dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto fa sapere ‘Marca’, il faccia a faccia andrà in scena domani ed il Real Madrid farà sapere al calciatore qual è la richiesta economica del club in caso di una clamorosa cessione.sembra voler cedere alle avances dell’Inter, facendo leva su un accordo tra “gentiluomini” con, il quale in passato avrebbe promesso di lasciar andare via il calciatore una volta ...