Incentivi a fine anno per assunzione a tempo indeterminato anche degli over 35

(Di giovedì 9 agosto 2018) Nel decreto dignità "abbiamo messoper i giovani sotto i 35 anni per i contratti ae aaumenteremo gliper tutti gli altri al di sopra dei 35 anni per i contratti ain modo che non ci siano più alibi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, intervistato su Rtl 102.5.