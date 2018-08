Incendi Grecia | si aggrava il bilancio | 93 i morti

Grecia : 93 morti per Incendi - pubblicata lista vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grecia : resta allerta Incendi : ANSA, - ROMA, 7 AGO - resta alto l'allarme incendi in Grecia: la protezione civile ha diramato l'allerta per l'Attica - la regione di Atene - il Peloponneso nordorientale, le isole Egee e larga parte ...

Grecia - dopo gli Incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Grecia : cane sopravvive agli Incendi restando nascosto in un barbecue per una settimana : L'animale è stato trovato da un gruppo di soccorritori: è ustionato e malnutrito, ma non corre nessun pericolo.Continua a leggere

Grecia - il miracolo del cane scampato agli Incendi : si nasconde in un barbecue per evitare le fiamme. Il ritrovamento : A distanza di una settimana dagli incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, un cane meticcio è stato trovato all’interno di un barbecue di una casa semi-distrutta dalle fiamme. L’animale, probabilmente, si è salvato grazie al riparo offerto dal nascondiglio in muratura. L’episodio è avvenuto a Mati, la località più colpita dai roghi della scorsa settimana e che hanno provocato 91 morti. Il video è stato pubblicato ...

Incendi in Grecia : salgono a 93 le vittime in Attica - 25 i dispersi : Si teme possa salire a 93 vittime il bilancio degli Incendi che, in Grecia, hanno devastato la regione di Atene: la polizia greca, infatti, ha riferito di avere recuperato in mare due corpi, ma si attende l’identificazione per capire se possano essere confermate come vittime del rogo. Sabato i vigili del fuoco avevano reso noto che il numero dei dispersi era 25, chiarendo però che alcuni, se non tutti, potrebbero essere fra le 28 vittime i ...

Incendi in Grecia : identificate 70 vittime - restano 14 dispersi : identificate finora 70 vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, secondo quanto riportano i vigili del fuoco locali. Ancora 14 i dispersi. Gran parte delle persone sono morte per le fiamme, ma una parte è annegata per sfuggire al rogo che ha ridotto in cenere la località turistica di Mati. I sommozzatori stanno cercando altri corpi in mare. L'articolo Incendi in Grecia: identificate 70 vittime, restano 14 dispersi ...

Grecia : ministro Difesa Kammenos difende governo su gestione emergenza Incendi : "Non riesco a pensare a nessuna altra crisi in cui il primo ministro si sia assunto la responsabilità politica , per la tragedia, ", ha detto Kammenos in riferimento all'assunzione di responsabilità ...

Incendi in Grecia : il premier Tsipras in visita nei luoghi colpiti : Il primo ministro greco Alexis Tsipras si è recato in visita questa mattina a Mati e Rafina, le due località ad est di Atene più colpite dagli Incendi che hanno ucciso almeno 91 persone. Per evitare proteste, il governo non ha preannunciato la visita e non ha informato i media. L’incontro del premier con “funzionari e cittadini” della regione è durato “circa un’ora“, secondo quanto riportato da una breve ...

Incendi Grecia - le persone si tuffano in mare per salvarsi : le immagini della fuga dai roghi di Mati. 91 le vittime : Sono 91 le vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica tra il 23 e il 24 luglio. I dispersi, secondo le autorità locali, dovrebbero essere ancora 25. Tra loro, le persone che per mettersi in salvo si sono buttate in mare e probabilmente sono annegate. Come si vede nel video a Mati, il paese più colpito dalle fiamme, abitanti e turisti si sono gettati in acqua per scampare al fuoco. Video Facebook/Elia Kallia L'articolo Incendi ...

Incendi Grecia : 25 dispersi - molti corpi non hanno ancora un nome : Sono finora 91 le vittime confermate degli Incendi che hanno devastato la regione attorno ad Atene, nell’Attica orientale, mentre 25 persone risultano ancora disperse: lo ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco alla tv greca. molti dei corpi ritrovati non hanno ancora un nome e ci vorranno diversi giorni prima di completare le procedure di identificazione. L'articolo Incendi Grecia: 25 dispersi, molti corpi non hanno ancora un nome ...

Grecia : bilancio Incendi sale a 91 morti : ANSA, - ATENE, 29 LUG - E' salito a 91 il numero dei morti negli incendi che hanno devastato l'Attica lunedì scorso, mentre il numero dei dispersi è 25. Lo riferiscono i vigili del Fuoco greci a sei ...

Incendi in Grecia : in centinaia alla cerimonia in memoria delle vittime di Mati : Si è tenuta oggi in Grecia la cerimonia in memoria delle vittime degli Incendi a Mati, località a est di Atene, dove si è registrato il maggior numero di vittime dei roghi: la commemorazione si è svolta nella principale chiesa ortodossa di Mati. Ancora al lavoro decine di subacquei volontari, alla ricerca di eventuali cadaveri in mare. L'articolo Incendi in Grecia: in centinaia alla cerimonia in memoria delle vittime di Mati sembra essere il ...