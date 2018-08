In USA per i polli impazziscono

Farmaci - USA : azienda tedesca chiede che il suo prodotto non sia più USAto per la pena capitale : Una compagnia farmaceutica tedesca ha presentato ricorso in tribunale in Nebraska per evitare che uno dei suoi prodotti sia usato per eseguire le condanne a morte. Il ricorso della compagnia Fresenius Kabi potrebbe bloccare la settimana prossima l’esecuzione di Carey Dean Moore, la prima in questo stato con una iniezione letale. Moore è stato condannato a morte nel 1979 per l’omicidio di due tassisti a Omaha. Per eseguire la ...

USA : vicepresidente Pence annuncia creazione della Space Force come sesto ramo dell'esercito per il dominio dello spazio : ... e anche per questo alcuni funzionari all'interno del mondo militare e della sicurezza nazionali si oppongono fermamente all'idea. La proposta avrebbe comunque anche bisogno dell'approvazione del ...

Piano periferie - Nogarin : “Un pasticcio caUSAto dal governo precedente. Ma il correttivo al Senato è stato anche peggio” : Un “pasticcio”, lo chiama, causato dal governo precedente che ha “scritto malissimo una norma fondamentale bocciata dalla Corte costituzionale su input della Regione Veneto”. Ma nel mirino mette anche il correttivo voluto da M5s e Lega al Senato, che “è stato anche peggio”. Per Filippo Nogarin, sindaco M5s di Livorno, la querelle relativa al congelamento fino al 2020 dei finanziamenti per 96 città dedicati ...

Napoli - niente abbonamenti per il 2018/19 a caUSA dei lavori al San Paolo : niente abbonamenti per il Napoli nella stagione 2018/2019: a comunicarlo è stata la stessa società L'articolo Napoli, niente abbonamenti per il 2018/19 a causa dei lavori al San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ecco perché la luce blu di smartphone e computer caUSA danni alla vista : (foto: Dan Miller, The University of Toledo) Che la luce blu di computer, tv, smartphone e tablet non fosse l’ideale per la nostra vista lo si sapeva da tempo. Gli esperti ritengono che danneggi la retina accelerando l’insorgenza di maculopatie, malattie in genere legate all’età e che conducono gradualmente alla perdita della vista. Il motivo per cui la luce a queste particolari lunghezze d’onda sia dannosa, però, non era del tutto chiaro. ...

Metropolitana di superficie a RagUSA - Cilia : siamo arrabbiati : Metropolitana di superficie, Cilia (presidente societa’ per la mobilita’ alternativa di Ragusa): e’ assurdo quanto sta accadendo, siamo arrabbiati.

RagUSA : un tavolo per salvare l'aeroporto di Comiso : Occorre organizzare un tavolo tecnico per salvare l'aeroporto di Comiso. A lanciare la proposta e' il deputato regionale Orazio Ragusa.

Ultimo vertice di governo prima della paUSA estiva : sullo sfondo la legge di bilancio e come trovare le coperture : Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Prevista la riforma graduale delle pensioni e ...

Roma - soglie massime di reddito più basse per gli alloggi temporanei : esclUSA la metà dei precedenti aventi diritto : La soglia massima per il reddito Isee viene diminuita di un terzo e il Comune riesce (anche) così ad escludere dalle graduatorie quasi la metà delle famiglie che vivono nei residence per l’emergenza abitativa. Proponendo un nuovo bando per la ricerca di alloggi che contempli “solo” 500 appartamenti, contro i quasi 1.300 precedenti. Un taglio netto cui sono seguite una serie di bocciature “sospette”, evidenziate dai rilievi dell’Unione Inquilini ...

USA - azienda farmaceutica tedesca : stop ai nostri farmaci per la pena di morte : Un'azienda farmaceutica tedesca si è schierata contro lo Stato americano del Nebraska perché intenzionato a utilizzare due medicinali di loro produzione per eseguire la condanna a morte di Carey Dean ...

Per ora in pochi USAno Alexa per comprare su Amazon : Doveva essere la funzione di punta degli altoparlanti intelligenti, gli smart speaker. Il voice shopping, cioè la capacità di fare acquisti attraverso comandi vocali. Eppure, finora, questo genere di ...

DIARIO USA/ Disperati e senza blues - l'America torna indietro : 12 morti, 75 persone ferite. Tra quelli che hanno perso la vita, un bambino. Questo è il bollettino di guerra di Chicago, Illinois, nel weekend appena trascorso. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:08:00 GMT)MIGRANTI USA/ Bambini separati dalle famiglie: è ora di rimettere insieme politica e cuore, di R. ManiscalcoDIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump, ma così perdono tutti, di R. Maniscalco

Da USA sanzioni a Mosca per caso Skripal : ANSA, - WASHINGTON, 8 AGO - Gli Usa hanno deciso sanzioni nei confronti della Russia per l'uso di agenti chimici nel Regno Unito. Lo annuncia il Dipartimento di stato americano. L'accusa rivolta a ...

USA al Cremlino : ci saranno nuove sanzioni per il caso Skripal - : Washington ha comunicato a Mosca di intender imporre nuove sanzioni a causa dell'incidente a Salisbury. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le nuove misure restrittive entrano ...