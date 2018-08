In test già 4 smartphone Huawei e Honor con Android 9 Pie | la lista e i tempi di rilascio

Giappone - Emissioni - test irregolari per Mazda e Suzuki : La Mazda e la Suzuki hanno segnalato al ministero dei Trasporti Giapponese di aver riscontrato alcune irregolarità durante lo svolgimento dei propri test interni sui consumi di carburante e sulle Emissioni di alcune automobili. La manipolazione dei dati, secondo quanto riportato dal Nikkei, riguarderebbe i collaudi effettuati a campione unicamente sulle vetture commercializzate in Giappone e coinvolgerebbe anche un numero esiguo di veicoli (solo ...

Periferie - con un emendamento saltano i fondi. E l'Anci protesta : già partiti gli appalti : Esplode il caso del Piano Periferie. Varato due anni fa dai governi Renzi e Gentiloni - con 2 miliardi stanziati - il piano per riqualificare le Periferie urbane sarà parzialmente rinviato per altri ...

All'ambasciata USA in Giappone si è svolta una manifestazione di protesta - : Questa mattina a pochi metri dAll'ambasciata americana a Tokyo c'è stata una manifestazione di protesta, in occasione del 73esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima. Il corrispondente ...

Diretta/ Foggia Catania streaming video e tv : i testa a testa. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Foggia Catania: info streaming video e tv della partita, attesa per questa sera e valida per il secondo turno preliminare della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Diretta/ Crotone Giana streaming video e tv : i testa a testa. Orario - probabili formazioni e quote : Diretta Crotone Giana info streaming video e tv: probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca (qui la cronaca della gara). Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin, assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di Bezzecchi è ora di tre lunghezze sul pilota del team Gresini, che ieri è stato operato e potrebbe saltare anche la gara dell’Austria, in programma ...

MotoGp - Stoner intenzionato a lasciare il ruolo di tester della Ducati : individuato già il suo sostituto : Il team di Borgo Panigale ha individuato in Alvaro Bautista il pilota che potrebbe sostituire Casey Stoner nel ruolo di tester La decisione sembra ormai essere stata definitivamente presa, Casey Stoner non ha intenzione di continuare a ricoprire il ruolo di tester in Ducati. AFP/LaPresse Una scelta maturata nel corso delle ultime settimane, che hanno spinto l’australiano a comunicarlo con largo anticipo al team di Borgo Panigale, che ...

Air Force Renzi - Di Maio : “Preso per soddisfare esigenze narcisistiche”. Scoppia la protesta in Senato : “Buffone - bugiardo” : Bagarre nell’aula del Senato sull’Airbus di Stato preso in leasing dal governo Renzi e il cui contratto l’attuale esecutivo ha deciso di rescindere. A scatenare la protesta sono state le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che rispondendo a una domanda nel corso del question time ha detto che l’apparecchio è “stato preso per soddisfare esigenze puramente narcisistiche, uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini ...

Buon compleanno Francesco Rocca - Fabio testi - Giampaolo Pazzini… : Buon compleanno Francesco Rocca, Fabio Testi, Giampaolo Pazzini… …Gino Landi, Isabel Allende, Claudio Ambu, Albano Guaraldi, Fabio Rampelli, Dario Stefano, Marco Giampaolo, Fernando Couto, Massimiliano Tacchinardi, Alessandro Antinelli, Danilo Toninelli, Nello Lorenzetti, Dalila Schiesaro, Elena Berlato, Denise Faro, Giulio Renzi Ricci, Antonio Mazzotta, Matteo Trentin, Giorgia Mascitti… Oggi 2 agosto compiono gli anni: Luisa Adorno, scrittrice; ...

Immigrati nudi in spiaggia a Pozzallo! Proteste dei cittadini! Che ne pensate? (VIDEO) : Immigrati nudi in spiaggia a Pozzallo… A proposito della vicenda dei migranti nudi sulla spiaggia, il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna afferma: “Nonostante i risultati ottenuti non ci fermeremo, perché la città di Pozzallo, la cui popolazione è giustamente preoccupata per quanto accaduto, deve essere ascoltata e tutelata”. In merito ai fatti accaduti negli scorsi giorni, la presenza di Immigrati nudi nelle spiagge cittadine, non si ...

Primo Airbus A350 XWB Ultra Long Range già con i colori di Singapore Airlines pronto per i test : E' destinato alla flotta di Singapore Airlines il Primo A350 XWB Ultra Long Range capace di prestazioni non stop su distanze fino ad oggi impensabili è nello stabilimento Airbus di Tolosa, in Francia, ...