In Spagna nave Open arms con 87 migranti

La Spagna accoglie la nave Ong carica di migranti : La Spagna è il porto europeo preferito delle navi Ong che trasportano migranti . E, infatti, proprio stamattina, nel porto andaluso di Algeciras , il secondo più importante della Spagna dopo Valencia, ...

Migranti : arrivata in Spagna nave Open arms con 87 a bordo : Non si può dipendere dall'agenda politica della settimana", ha rimarcato al quotidiano di Madrid la direttrice generale della Commissione spagnola di aiuto ai rifugiati, Estrella Galan.

Migranti - nave Open arms sbarcherà in Spagna con 87 migranti : Prima di arrivare a destinazione i migranti dovranno ancora attendere 3 giorni di navigazione, dopo aver già trascorso circa 50 ore a bordo del loro gommone alla deriva.Continua a leggere

Migranti - Spagna : “La nave dell’ong Open Arms con 87 persone a bordo può sbarcare nel porto di Algeciras” : La Spagna ha dato il via libera allo sbarco nel porto di Algeciras alla nave dell’ong Open Arms che giovedì scorso ha soccorso 87 Migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà davanti alla Libia. A darne notizia è la stessa ong che su Twitter scrive: “porto assegnato: Algeciras. A 590 miglia nautiche da dove ci troviamo, 3 giorni di traversata in più sperando che ci sia cibo sufficiente per tutti. Le 87 persone salvate ...

Migranti - Open Arms : alla nave ong assegnato il porto di Alcesiras in Spagna : L'imbarcazione era in attesa con 87 persone a bordo. "Ora tre giorni per raggiungere le coste, ai salvati sarà servita una settimana per conoscere l'approdo sicuro"

OPEN ARMS DENUNCIA LA LIBIA MA NON L’ITALIA/ Migranti - ultime notizie : nave Ong via da Spagna - torna verso Sar : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Migranti : Open Arms arrivata in Spagna - nave a Palma : La nave Open Arms è entrata nel porto di Palma di Maiorca . L'imbarcazione della Ong Proactiva Open Arms nei giorni scorsi ha recuperato i cadaveri di una donna e un bambino al largo della Libia e ...

La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca - in Spagna : Dopo quattro giorni di navigazione e dopo le polemiche con la guardia costiera libica e Matteo Salvini The post La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca, in Spagna appeared first on Il Post.

La nave di Open Arms verso la Spagna : non ci fidiamo dell'Italia | : Alla ong era stato offerto il porto di Catania, ma dall'imbarcazione spiegano: "Ci sono molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ...

Migranti - La nave di Open Arms verso la Spagna : 'Italia non è porto sicuro' : La nave della Ong è in rotta verso la Spagna, dopo il nuovo scontro con il ministro dell'Interno Salvini. Un'altra imbarcazione con 40 Migranti bloccata al largo della Tunisia -

NAVE OPEN ARMS IN Spagna : SALVINI “NASCONDONO QUALCOSA”/ Migranti - a bordo campione Nba Marc Gasol : Migranti, Proactiva OPEN ARMS: NAVE Ong verso la SPAGNA, "porti Italia non sicuri con SALVINI". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Open Arms - Matteo Salvini : “Porti siciliani aperti e nave ong va in Spagna - nasconde qualcosa” : Matteo Salvini respinge le accuse lanciate dai volontari di Open Arms e attacca l'ong: "Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti... Non sarà che hanno qualcosa da nascondere?".Continua a leggere

Migranti : un'altra nave con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...

Open Arms - nave Astral sta facendo rotta verso la Spagna : “L’Italia non è un luogo sicuro” : La nave Astral di Open Arms sta facendo rotta verso la Spagna: "Dopo le dichiarazioni di ieri del ministro degli Interni Matteo Salvini, l'equipaggio di Open Arms ha deciso che in questo momento l'Italia non è un posto sicuro in cui sbarcare", ha raccontato il deputato Erasmo Palazzotto, contattato da Fanpage.it.Continua a leggere