In Argentina persa opportunità storica per rimuovere una piaga sociale

(Di giovedì 9 agosto 2018) Uruguay e Cuba resteranno per ora i soli paesi latinoamericani dove l'interruzione di gravidanza è legale. Insi èun'opportunitàperunae umana che ogni anno uccide oltre 50 donne, soprattutto povere.Il senato federale ha rovesciato il parere positivo espresso dalla Camera e ora bisogna ricominciare daccapo. E questo perché a differenza della Camera dove i deputati sono eletti in proporzione agli abitanti, e fanno quindi la parte del leone Buenos Aires e la sua provincia, in Senato siedono 3 rappresentanti per ogni provincia indipendentemente dal numero di abitanti.Il blocco delle province del Nord, quelle più povere e più conservatrici è stato decisivo per fare prevalere un No che la Chiesa cattolica celebra come vittoria.Ci sono state infatti fortissime pressioni dei vescovi sui senatori ...