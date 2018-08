In Argentina il Senato boccia la legalizzazione dell' aborto Che farà il Brasile?

Argentina - la Camera approva la depenalizzazione dell’aborto. Resta l’ostacolo del Senato : Quale che sia il risultato finale, quella del 14 giugno è stata una giornata storica per l’Argentina: la Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge che depenalizza l‘aborto e lo consente in forma “sicura, legale e gratuita” fino alla quattordicesima settimana di gestazione, e anche dopo solo se la gravidanza è frutto di violenza sessuale, se la madre è in pericolo di vita o ci sono malformazioni del feto ...