In 16 Paesi europei non c' è nemmeno un vaccino obbligatorio

Aassistenza a lungo termine : l’Italia investe solo il 10% della spesa sanitaria - un terzo in meno dei maggiori Paesi europei : “l’Italia, il Paese più vecchio d’Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, ‘resta al palo’ nell’organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco ...