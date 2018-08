Imperiapost L' informazione libera della tua città DIANO MARINA | VENERDÌ 10 AGOSTO A DIANO

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : 'CENE IN BORGO' - VENERDÌ 10 AGOSTO ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO ANIMAZIONE - ... : Borgo MARINA è lieta di presentare una Cena in Borgo innovativa, ricca di spettacoli contenuti. Nella serata di VENERDÌ 10 AGOSTO , Borgo MARINA ospiterà ANIMAZIONE e musica, danza e artisti di strada che affolleranno il borgo, per farvi vivere un'esperienza straordinaria. ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 3 AGOSTO 'LE CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO E LO SPETTACOLO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 Rivamare Outlet Piazza MARINAi Borgo MARINA I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : SABATO 21 LUGLIO TORNANO I FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA ... : E' in programma nella notte di domani , SABATO 21 LUGLIO , uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure , quello di DIANO MARINA . Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città VENTIMIGLIA CITTÀ APERTA : CIRCA 4 MILA PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-MIGRANTI. LA ... : Hanno sponsorizzato l'evento numerosissime realtà e CIRCA 70 sigle , tra cui associazioni italiane e straniere, collettivi, centri sociali associazioni studentesche ed il variegato mondo della ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 LUGLIO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL CONCERTO DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città 'LA MUSICA ANIMA PIGNA' - AL VIA VENERDÌ 13 LUGLIO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ... : ... dove si parlerà di diversi binomi, quali MUSICA e scienza, MUSICA e storia, MUSICA e pace, MUSICA e pedagogia, MUSICA e integrazione. Sabato 14 LUGLIO alle ore 16 nella sala MUSICAle sotto il comune ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : FESTA DI SAN GIOVANNI - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : PROSEGUE A PIENO RITMO LA FESTA DI SAN GIOVANNI - ECCO IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ ... : ... proposto da Fortunello & Marbella area FESTA ore 21,15 grande serata danzante con l'orchestra "Cristian e la Luna Nueva" area spettacoli ore 22,30 breve intermezzo esibizione di ballo sportivo a ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI IMPERIA : CLAUDIO SCAJOLA VERSO IL BALLOTTAGGIO. PASSEGGIATA NEL CENTRO DI ONEGLIA : ... : ... che hanno sacrificato per decenni il porto di ONEGLIA, e lo abbiamo restituito alla città" ha detto SCAJOLA "ONEGLIA è rinata turisticamente, creando una importante economia, grazie ai tanti ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città JUDO : SABATO 16 GIUGNO AL PALAZZETTO DELLO SPORT LO STAGE DELL'OK CLUB IMPERIA CON IL ... : ... il maestro Nicola Moraci 7° dan e docente Nazionale presso il centro olimpico di Ostia; Antonio Carnebianca 7° dan e Atleta nazionale negli anni 80; Alessandro Bruyere scrittore e campione del mondo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI IMPERIA 2018 : MARIA SEPE - POTERE AL POPOLO - FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA ... : POTERE al POPOLO: la riflessione politica del candidato sindaco MARIA SEPE 'Ho condiviso con entusiasmo il Progetto di POTERE al POPOLO . Nelle assemblee sono entrata in punta di piedi ...