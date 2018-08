Ilva | sindacati | confermare accordo programma a Genova Cornigliano 2

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm di Genova in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio chiedono la conferma dell’accordo di programma di Genova Cornegliano nonché i lavori di pubblica utilità a integrazione della cassa integrazione. E’ quanto si legge nella lettera nella quale dichiarano di rendersi ...

Ilva - sindacati : trattativa finita - o accordo o fallimento : Prima di sedersi al tavolo del ministero dello Sviluppo sull'Ilva, i sindacati avvertono il governo che non accetteranno la perdita di posti di lavoro e che bisogna decidere perché i tempi della ...

Sarà decisivo l'incontro sull'Ilva tra governo - sindacati e Arcelor Mittal? : Nessun chiarimento o risposta è pervenuta dal Mise e dal governo in merito ai chiarimenti chiesti da Arcelor Mittal in vista del vertice di lunedì 6 agosto sull'Ilva. Lo si apprende da fonti vicine al ...

Riproviamoci. Lunedì sindacati e Arcelor Mittal al Mise per tentare accordo su Ilva : Tutto questo genera ulteriori ritardi imperdonabili dal punto di vista del risanamento ambientale e ingenti danni per la nostra economia. Per quanto ci riguarda, in queste ore continueremo a svolgere ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : "Proposta che dà futuro"/ Sindacati : "Non si fa così una trattativa" : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: "Proposta che dà futuro". Sindacati: "Non si fa così una trattativa". Le ultime notizie sull'incontro.

Ecco come e perché Di Maio passa la patata bollente Ilva ai sindacati : Definire "il primo che passa" Arcelor Mittal che non solo è il più importante player della siderurgia nel mondo, ma che ha legittimamente vinto un bando con cui si è aggiudicato l'azienda che è ...

Ilva. Convocazione dei sindacati da parte del ministro Luigi Di Maio. La nota del segretario Uilm Taranto - Antonio Talò : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Ilva - Di Maio incontra i sindacati per fare il punto su trattative : Teleborsa, - Nuovo incontro al MISE del Ministro Luigi Di Maio ed i sindacati dell'Ilva . Dopo lo studio delle 23 mila pagine del fasciolo che riguarda l'Ilva, il vicepremier ha fatto presenti alle ...

Ilva - Di Maio incontra sindacati e azienda. Re David (Fiom) : “Ora il ministro ci dica da dove ripartire” : Giornata importante al Mise per il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e per l’Ilva di Taranto. Prima i sindacati, poi gli indiani del gruppo Mittal. Cgil, Cisl e Uil con i rispettivi segretari del comparto metalmeccanico e siderurgico entrando nella sede del Ministero attendono di sapere quale saranno le decisioni del ministro: “Oggi tocca a lui prendersi le sue responsabilità, dicendo a Mittal che noi diremo no agli esuberi”. ...

Ilva - domani sindacati e Mittal al Mise : 11.57 Il ministro del Lavoro Di Maio ha convocato per domani i sindacati metalmeccanici e Arcelor Mittal in merito alla vicenda Ilva. azienda e sindacati saranno ricevuti separatamente. Nei giorni scorsi Di Maio ha ascoltato i commissari di Ilva, istituzioni locali, ambientalisti, Mittal, lavoratori e Confindustria. Ora passa ai confronti diretti."Il ministro non c'incontra insieme,presumo voglia capire da ciascuno quali margini di mediazione ...

Ilva - Di Maio : con commissari incontro proficuo - lunedì sindacati : Roma, 3 lug. , askanews, L'incontro con i commissari dell'Ilva 'è stato proficuo'. Lo afferma il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, sottolineando che 'ho ritenuto necessario questo ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...