Il volo su Vienna di D’Annunzio | 100 anni fa

D’Annunzio e quel “Folle volo” su Vienna : cent’anni dopo l’Italia (dal Vittoriale in giù) celebra l’impresa del poeta-soldato : Con la sua inconfondibile prosa, annunciò: “Il destino si volge. Si volge verso noi con una certezza di ferro”. Ricorrono oggi cent’anni esatti dal Volo su Vienna di Gabriele D’Annunzio, la più grande prodezza dello scrittore e bon vivant pescarese dopo “la beffa di Buccari” e prima di quella di Fiume. E l’Italia lo celebra, da Padova a Roma, passando per Casale Monferrato. A Gardone Riviera, in quel “Vittoriale degli Italiani” dove il ...