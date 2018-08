Il Volo alla finale di Festival Show a Trieste | primi ospiti confermati dell’ultima tappa

PallaVolo - la Millenium Brescia ufficializza i numeri di maglia per la prossima stagione : La Millenium Brescia, targata Banca Valsabbina, rende noti i numeri di maglia per la stagione 2018-19 in A1 Per il primo campionato tra le grandi d’Italia tra le novità regolamentari vi è l’allargamento della numerazione delle maglie da gioco dal numero 1 al 99. Come già accade in altri sport professionistici (calcio, basket e leghe pro americane), tutte le giocatrici potranno scegliere un proprio numero e avere la possibilità ...

PallaVolo – Rabobank Super Series Volleyball : Italia ko contro l’Olanda : Rabobank Super Series Volleyball: le azzurre cedono all’Olanda 3-0 A Hoogeveen (Olanda) nella seconda giornata della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta dalle padrone di casa olandesi 3-0 (25-14, 25-20, 25-13). Rispetto alla vittoria con la Russia, il commissario tecnico Davide Mazzanti ha cambiato tutta la formazione di partenza, confermando quanto annunciato alla vigilia, ovvero il fatto di ...

PallaVolo - la Millenium Brescia va sul sicuro : confermato l’intero staff tecnico : Confermatissimi Zanelli, Tomasini e Padovani, saranno ancora rispettivamente vice, scout e preparatore della Valsabbina Millenium. Terzo assistente sarà Mattia Cozzi Squadra che vince non si cambia. La Banca Valsabbina Millenium Brescia, in vista della prossima stagione in serie A1, la prima della giovane storia societaria, ufficializza le conferme e un nuovo ingresso nello staff tecnico, coordinato da coach Enrico Mazzola, che guiderà le ...

PallaVolo – Rabobank Super Series - la Nazionale italiana femminile debutta domani contro la Russia : Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti La Nazionale italiana femminile da domani sarà impegnata nella Rabobank Super Series Volleyball, torneo in programma in Olanda che vedrà in campo Russia, Turchia e la Nazionale padrone di casa. L’Italia esordirà a Hoogeveen (ore 16.30) contro la Russia, mentre nella seconda gara di ...

PallaVolo - rompete le righe per gli azzurri : nuovo raduno fissato per mercoledì 8 agosto : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si riunirà in Val di Fiemme mercoledì 8 agosto, dove gli azzurri lavoreranno fino al 13 Terminata un’altra settimana di lavoro durante la quale sono state disputate le due amichevoli contro l’Olanda (una vittoria e una sconfitta il bilancio); oggi dopo pranzo c’è stato il rompete le righe per il gruppo azzurro che tornerà a radunarsi in Val di Fiemme mercoledì 8 agosto in serata. Giannelli e ...

PallaVolo – Male il secondo test match per l’Italia - gli azzurri cedono al tie-break contro l’Olanda : Nazionale Maschile: l’Italia cede al tie-break contro l’Olanda nel secondo test match disputato in Val di Fiemme La Nazionale Maschile cede al tie-break, 2-3 (25-21, 21-25, 25-23, 25-27, 14-16), contro l’Olanda nel secondo test match disputato in Val di Fiemme. Oggi gli azzurri non sono riusciti a replicare la prova di ieri e dopo una buona partenza hanno progressivamente lasciato campo agli avversari che palla su palla sono riusciti ad ...

Tiro a Volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia al secondo posto dietro alla Francia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia nella prima giornata è partita col piede giusto vincendo un oro individuale. A trionfare infatti è stata Erica Sessa nel trap junior femminile. Le due squadre del trap junior, sia maschile che femminile hanno chiuso in testa le qualifiche e sono favorite per la vittoria nella gara a squadre. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Volley Arezzo e Saione PallaVolo - al via le iscrizioni per la stagione 2018/19 : Alla palestra Mecenate dai primi di settembre gli allenatori inizieranno le attività con tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo della Pallavolo. Le due società, prime del territorio aretino ...

PallaVolo – Nazionale Maschile : domani il primo test match contro l’Olanda - ecco come seguirlo : La partita contro l’Olanda sarà per la Nazionale italiana Maschile il primo test match in vista dei Campionati del Mondo: tutte le informazioni su dove seguire la gara Prosegue l’intensa fase di preparazione ai Campionati del Mondo Maschili in Val di Fiemme per la Nazionale allenata da Gianlorenzo Blengini che domani alle ore 17.30 affronterà l’Olanda nella prima delle due gare amichevoli in programma (si replica sabato alla stessa ...

PallaVolo - diramati i calendari di Serie A e Serie A2 femminile : Campionati di Serie A femminile 2018-19: pubblicati i calendari di Serie A1 e Serie A2 Sono stati diramati, oggi giovedì 2 agosto, i calendari dei Campionati di Serie A femminile per la stagione 2018-19: di seguito è possibile consultarli e scaricarli, in diversi formati. Serie A1 1^ Giornata Andata 28 ottobre 2018 – Ritorno 6 gennaio 2019 Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia Imoco Volley Conegliano ...

PallaVolo Città di Castello - Enrico Brizzi è il nuovo responsabile tecnico : Dopo gli esaltanti risultati sportivi della stagione 2017/2018 conclusasi con la conquista di due promozioni in serie D regionale, la vittoria del campionato regionale Under 13 , 3×3, la ...

PallaVolo - Nazionale femminile : weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...