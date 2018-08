Il villaggio della memoria

Temptation Island : dramma della gelosia tra Riccardo che “distrugge” il villaggio e Ida : Crisi nera per la coppia nata negli studi di “Uomini e donne”: la puntata di chiude con la richiesta di un confronto diretto Si chiude con un finale aperto l’ultima puntata di Temptation Island. Seduto su un tronco c’è Riccardo che aspetta di confrontarsi con la fidanzata Ida, mentre in lontananza la bella siciliana è indecisa se accettare o meno. La crisi tra i due si fa sempre più forte ed è tempo di un confronto ...

Noëlla - la modella angelo del villaggio : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 28 di Vanity Fair, in edicola dal’11 al 18 luglio Quanto può durare una buona intenzione? Mentre lo domando a Noëlla, in un ristorante di Londra, mi rendo conto che la risposta è nei documenti che mi ha inviato prima che ci incontrassimo per questa intervista, la seconda in undici anni, perché ho voluto rivederla per sapere, appunto, che fine avesse fatto il suo piccolo grande progetto. Nei ...

Il villaggio contadino della Coldiretti : #stocoicontadini : La prima Capitale del Regno di Italia è stata scelta per far conoscere il contributo dell’agricoltura alla storia e allo sviluppo del Paese con il villaggio contadino della Coldiretti che sarà inaugurato alle ore 9,00 di Venerdì 15 giugno, per restare aperto tutto il weekend, con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per l’esclusivo abbinamento tra cultura ed enogastronomia che rappresentano l’elemento trainante della ...

