Il treno della vergogna | Doveva portare rifiuti in Austria | è fermo in stazione a

La corsa della madre per salvare i bimbi dal treno : cos’è successo a Brancaleone : Le vittime sono Lorenzo e Giulia Pipolo, di 12 e 6 anni. Erano in vacanza assieme alla mamma, Simona Dall’Acqua, casalinga, e al convivente di lei, Antonio Alfonso Parpiglia, insegnante di lettere a Milano

trenord - il calvario giornalieroViaggiatori ostaggi della paura : L'annuncio contro gli zingari ha diviso l'Italia, ma per dipendenti della Trenord e viaggiatori il treno è un'odissea quotidiana Segui su affaritaliani.it

Annuncio anti-zingari in treno Salvini al fianco della dipendente : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: avete rotto i c...". Avviso choc a bordo di un treno. Aperta un'inchiesta interna. Il ministro dell'Interno: "Giù le mani dalla capotreno" Segui su affaritaliani.it

Cremona - annuncio razzista della capotreno : «Zingari - avete rotto i c...» Salvini con lei : «Pensiamo ai passeggeri» : La frase discriminatoria di un’operatrice di Trenord diffusa dagli altoparlanti sul convoglio che va da Milano a Mantova. La denuncia di alcuni passeggeri. Ora si valutano i provvedimenti: la dipendente rischia il licenziamento

?Albero si abbatte sul treno della Circumvesuviana : distrutto il parabrezza - terrore a bordo : Alcuni alberi si sono abbattuti su un treno della Circumvesuviana che stava percorrendo il tratto tra Poggiomarino e Striano. Un arbusto, in particolare, è finito contro il parabrezza della...

Trasporto ferroviario lombardo si divide in due : fine della co-gestione in trenord : Teleborsa, - Il Trasporto ferroviario regionale in Lombardia si divide in due , mettendo fine alla lunga collaborazione fra FNM , società partecipata dalla Regione, e Trenitalia , società del gruppo ...

treno deraglia nel nord della Turchia : almeno 24 morti e 338 feriti : Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 24 morti e 338 feriti Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 24 morti e 338 feriti Continua a leggere L'articolo Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 24 morti e 338 feriti proviene da NewsGo.

