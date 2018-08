ilfattoquotidiano

: Il terremoto scuote la moschea, ma la fede dell’imam è di ferro. Guardate come reagisce… - TutteLeNotizie : Il terremoto scuote la moschea, ma la fede dell’imam è di ferro. Guardate come reagisce… - SerieTvserie : “9-1-1”: un forte terremoto scuote il poster della 2^ stagione - AmorexleserieTV : #Fox911: un forte terremoto scuote il poster della 2^ stagione -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ildi magnitudo 7.0 che ha colpito l’Indonesia il 5 di agosto ha provocato più di cento morti e gli effetti della scossa sono arrivati anche a sull’isola di Bali. Qui, in una, è in corso la preghiera con tanto di diretta Facebook. A un certo punto il sisma inizia are le pareti e alcunili si precipitano fuori dalla struttura. Non l’imam, che al contrario continua impassibile nella preghiera. Video Facebook/Musholla As-Syuhada L'articolo Illa, ma ladell’imam è di(mentre gli altri scappano) proviene da Il Fatto Quotidiano.