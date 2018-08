Il Segreto | anticipazioni puntate dal 12 al 18 agosto 2018 | Severo arrestato | La

Il Segreto anticipazioni : CARMELITO è con IRENE? SEVERO pensa che… : Nelle prossime puntate de Il Segreto, i telespettatori dovranno osservare con attenzione ogni mossa della new entry Irene Campuzano (Rebeca Sala): dopo essersi presentata a Puente Viejo facendo sapere a tutti quanti di essere una giornalista, la donna si metterà in contatto con SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e vorrà avere delle informazioni sul rapimento del piccolo CARMELITO in modo tale da scrivere un reportage completamente incentrato su di ...

Il Segreto anticipazioni : Prudencio tra la vita e la morte - Gracia incinta : Arrivano puntuali le anticipazioni de Il Segreto: Prudencio avra' un terribile incidente che lo portera' ancora una volta a lottare tra la vita e la morte. Tra qualche puntata, a Puente Viejo arrivera' Ignacio, il padre di Julieta. L'uomo, in accordo con Francisca Montenegro, rapira' la Uriarte, mettendola in serio pericolo. Gli Ortega si metteranno subito sulle tracce della ragazza, incappando però in un'altura difficile da superare. Proprio in ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 13-19 agosto 2018 : Julieta e Consuelo sequestrate! : Anticipazioni Il Segreto sulla trama delle puntate da lunedì 13 agosto a domenica 19 agosto 2018: Don Ignacio sequestra Julieta e Consuelo per ucciderle! Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio, in cerca della piccola Ana, confessa di essere il padre di Julieta! Vicente e Magdalena muoiono! La situazione di Severo e Carmelo è sempre più in bilico! Tiburcio lascia Dolores… Ritorna il nostro goloso appuntamento con le Anticipazioni Il Segreto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 9 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 9 agosto 2018: Francisca Montenegro continua a tessere le sue trame contro l’odiata Julieta per renderle la vita impossibile… Tutti sono entusiasti per l’onorificenza che è stata concessa a Puente Viejo e così si organizzano i festeggiamenti… Adela è in ansia perché Carmelo sembra avere qualcosa di più importante da fare che pronunciare il discorso per l’onorificenza, poi ...

Il Segreto anticipazioni 9 agosto 2018 : Adela delusa da Carmelo : La maestra non capisce il comportamento del marito che si è rifiutato di fare il discorso da sindaco, per festeggiare il riconoscimento ottenuto da Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto : terribili notizie da Cuba su Maria e Gonzalo : Anticipazione Il Segreto: arriva una terribile notizia da Cuba ed Emilia pensa subito a Maria e Gonzalo Arrivano brutte notizie da Cuba nelle prossime puntate de Il Segreto, che riguardano Maria e Gonzalo. Le Anticipazioni rivelano che Emilia appare subito disperato di fronte a ciò che ha scoperto. Il quotidiano americano porta in prima pagina […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: terribili notizie da Cuba su Maria e Gonzalo proviene da ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : grossi problemi per Alfonso : Alfonso deciderà di avere un fucile, per il Castaneda ogni preoccupazione non arriva mai da sola. Maria e Gonzalo non hanno dato ancora notizie sulla situazione creatasi a Cuba per l’arrivo di un ciclone. Il processo che dovrà decidere la sorte definitiva dell’assassino di Mariana verrà riaperto, come andrà a finire? Infine anche le sue condizioni di salute stanno per diventare critiche. Vediamo tutte le anticipazioni spagnole il ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA svela tutto su GONZALO e MARIA!!! : A Il Segreto, Emilia Ulloa (Sandra Cervera) temerà presto per la salute della figlia Maria (Loreto Mauleon) e del genero GONZALO (Jordi Coll): tutto avrà inizio quando la locandiera apprenderà dalla nipote Aurora (Ariadna Gaya) di un terribile ciclone che ha devastato l’intera isola di Cuba, luogo dove risiedono i ragazzi insieme ai piccoli Esperanza e Beltran, quest’ultimo figlio dei defunti Bosco (Francisco Ortiz) ed Ines (Fariba ...

Anticipazioni Il Segreto : Irene racconta la vera storia del suo bimbo morto di tubercolosi : Se siete habituè delle Anticipazioni de Il Segreto gia' saprete che nelle puntate in onda su Canale 5 ad inizio agosto, per Severo si aprira' un periodo davvero tremendo: persa in modo tragico l’amata moglie, cerchera' in tutte le maniere di ritrovare il figlio, dovendo però affrontare l’accusa di omicidio perché incolpato di aver ucciso Venancia. Per fortuna però il Santacruz, pur non dimenticando mai l’amata Candela, dopo un certo periodo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 8 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 8 agosto 2018: Saul si reca a casa di Julieta per parlarle, ma lei lo manda via in malo modo. Intanto Donna Francisca, spinta da Raimundo, decide di contribuire finanziariamente alla costruzione della casa di accoglienza… Venancia, che è ostaggio di Severo, si rifiuta di parlare, ma Severo vuole farla assolutamente cedere. Intanto Don Anselmo comincia a corteggiare anche ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 agosto 2018: Mentre Julieta si sente in colpa per la disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza, Donna Francisca e Prudencio continuano a tessere la loro ragnatela di imbrogli e inganni. Intanto, Severo e Carmelo devono trovare il modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia… Severo viene arrestato per l’omicidio di Venancia. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 7 agosto 2018: Francisca Montenegro parla a Mauricio del suo piano per distruggere la casa di accoglienza che Julieta sta edificando, dicendogli di aver scoperto un SEGRETO sulla vita della Uriarte e che lo utilizzerà per farla andar via dal paesino prima delle sue nozze con Prudencio… Gracia e Adela sono d’accordo sul fatto che la casa di accoglienza debba ospitare tutti i braccianti che ...

Il Segreto anticipazioni martedì 7 agosto 2018 : Severo rapisce Venancia : Severo, desideroso di vendicarsi, riesce a intrufolarsi di nascosto in prigione e porta via con sé l'odiata donna. Francisca rivela di conoscere un Segreto su Julieta.

Il Segreto anticipazioni : JULIETA spiazza FRANCISCA - lei come reagirà? : La storyline legata al matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Prudencio Ortega (Josè Milan) causerà una serie di colpi di scena nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: certa che Saul (Ruben Bernal) abbia intrapreso una relazione con l’infermiera Laura Moreno (Marta Cruz), la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesia) vorrà convolare a nozze col fidanzato entro quindici giorni ma, fin da subito, avrà delle idee opposte a quelle ...