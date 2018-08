Il retroscena Il nuovo mister Fisco è un generale della Finanza La nomina blitz

retroscena Blogo : Fabio Rovazzi verso il nuovo show di Fiorello su Rai1 : In attesa dell'annuncio ufficiale, Fiorello è già al lavoro per il suo nuovo show che andrà in onda su Rai1 il prossimo autunno (si parla di 4 puntate da lunedì 19 novembre a lunedì 10 dicembre). Le prime riunioni con gli autori sono già state fatte, tante idee sono state messe sul tavolo e le primissime decisioni sono state prese. Tra queste anche quelle riguardanti i personaggi che affiancheranno lo show man siciliano. prosegui la ...

[Il retroscena] La calda estate di Berlusconi : di nuovo grandi feste in villa e serate in discoteca. Ecco le immagini : Sarà per la riabilitazione giudiziaria. O forse perché, dopo una campagna elettorale andata un po' così, per pensare alla prossima - al voto di maggio per le Europee - c'è ancora qualche mese di tempo,...