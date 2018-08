Il record del Tottenham | nessuna cessione e nessun acquisto

Musica per i Borghi - presenze record per celebrare i grandi della musica italiana : Molto apprezzati anche gli spettacoli nelle suggestive location dei Borghi , Spina, Castello delle Forme, Villanova e Castiglione della Valle, . "Il festival " ha precisato Pescatori " è nato per ...

Musica per i Borghi : presenze record per celebrare i grandi della musica italiana : Molto apprezzati anche gli spettacoli nelle suggestive location dei Borghi , Spina, Castello delle Forme, Villanova e Castiglione della Valle, . "Il festival " ha precisato Pescatori " è nato per ...

Palermo - l’abbordaggio della Gdf alla nave che trasporta droga. Sequestro da record : 20 tonnellate di hashish : Venti tonnellate di hashish sequestrate insieme a 400mila litri di gasolio e la nave che li trasportava, la “Remus“, battente bandiera panamense. L’operazione svolta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del gruppo aeronavale di Messina e la collaborazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata e col coordinamento della Dda di Palermo, ha portato ...

AEROPORTO GENOVA - Il 2018 è l'anno dei record con un incremento del 25% : ... Amsterdam, Monaco, Francoforte, Roma, Copenaghen, Atene, Londra, Mosca e Barcellona, ogni giorno è possibile volare da GENOVA verso oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo , contro le 400 ...

Fiducia record per il governo Salvini il più amato. Crollo del Pd : Continua la luna di miele tra gli italiani e la maggioranza giallo-verde. Anzi, i consensi per l'esecutivo sono addirittura in crescita. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato lunedì 6 agosto dall'Istituto Piepoli e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Fondo : la Bruni è bronzo nei 5 km. In piscina record della Castiglioni : I 50 sl uomini vedono a sorpresa in testa il greco del '93 Kristian Gkolomeev, autore di 21'68 davanti al più veloce del mondo in stagione, il britannico Ben Proud, 21'16, e al milanese Andrea ...

Portieri - l'anno delle "follie" : Kepa da record - supera Alisson e Buffon : Il motto di questo calciomercato? Il miglior attacco è la difesa. Meglio ancora se si parte direttamente dal portiere. La finestra estiva che si sta per chiudere, infatti, ha stabilito due record nel ...

Clamoroso acquisto del Chelsea : portiere pagato 80 milioni - è record assoluto. Courtois ceduto al Real [CIFRE e DETTAGLI] : 1/5 ...

record di abbonati per l’Atletico Madrid : superati i 56.400 del 2017/18 : Nuovo Record di abbonati per l'Atletico Madrid: superati i 56.407 abbonati della scorsa stagione L'articolo Record di abbonati per l’Atletico Madrid: superati i 56.400 del 2017/18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europei di tiro a volo : Rossi-Pellielo - oro e record del mondo nel misto fossa : La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la medaglia d'oro nella gara di misto fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in ...

Puglia - l’altra faccia del Salento : turisti in aumento - ma nei paesi è spopolamento record. Nel silenzio della politica : Il chiasso delle spiagge di Gallipoli arriva ovattato. Di barocco ce n’è poco, ma c’è tanto di bellezza pulita, con gli orti fin dentro il paese, qualche insegna arrugginita, un ristorante che resiste e parla di filosofia. A Giuliano di Lecce gli abitanti sono poco più di 300, ma è sempre un gran da fare tra raccolta fondi per restauri, il sostegno alla squadra dell’oratorio, i laboratori con i migranti accolti da pochi mesi. A Leuca si può ...

Birra - in Italia consumi da record : balzo del 3% nel primo semestre 2018 : Teleborsa, - record storico per la Birra sulle tavole degli Italiani con un balzo del 3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri bevuti e con un'ulteriore progressione rispetto al +8% ...

In 57 si tengo per mano nel cielo - record del mondo per le skydiver : Cinquantasette paracadutiste provenienti da 19 paesi diversi hanno partecipato al progetto Women on Wings, battendo il nuovo record mondiale femminile di skydive. Nei pressi di Kharkiv, in Ucraina, le ...

Nuoto - Europei 2018 : Kliment Kolesnikov è un siluro nei 50 dorso! record del mondo e titolo continentale : Nuotando in modo divino, il 18enne nativo di Mosca ha conquistato la vittoria continentale ma soprattutto ha siglato il nuovo primato del mondo assoluto, migliorando il Record che apparteneva al ...