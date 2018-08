Il primo squalo | non certo l' ultimo

Shark – Il primo squalo - tra horror balneare e vecchia fantascienza : Nonostante si presenti come un horror balneare con squalo assassino (immenso, gigantesco, preistorico ma pur sempre uno squalo con pinna che affiora), Shark – Il primo squalo è in realtà l’opposto logico di Sopravvissuto o Interstellar, la risposta reazionaria ai territori che hanno esplorato opere sofisticate come Arrival e Gravity. Questa storia di un megalodonte immenso, attivo in una parte dell’oceano sconosciuta (più profonda della ...

Usa - due ragazzini attaccati da uno squalo/ Video - ultime notizie : primo attacco a New York dopo 70 anni : Usa, due ragazzini attaccati da uno squalo alle gambe mentre facevano surf: non sono gravi. Evento molto raro a New York. L'ultimo incidente segnalato 70 anni fa.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Tour de France - Nibali è già super e adesso c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne : grande entusiasmo per lo Squalo – Classifica generale - altimetria e dettagli della 6ª tappa : Tour de France, Nibali brilla dall’inizio della corsa e domani c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne che sembra disegnato apposta per lui Un Nibali impressionante per brillantezza ed esplosività. Mai visto così nella storia della sua carriera ciclistica, neanche al Tour 2014 poi dominato: oggi è arrivato 10° sul traguardo di Sarzeau, migliore su tutti gli altri uomini di Classifica su cui aveva anche fatto il vuoto ai ...

Shark - Il primo squalo al cinema dal 9 agosto 2018 : Shark - Il Primo Squalo, diretto da Jon Turteltaub, oltrepassa l'idea dello Squalo killer risvegliando una creatura jurassica, un Megalodon da qui il titolo in inglese, addirittura reso familiare con un nomignolo, The Meg. Nel cast troviamo Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica McNamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Olafur Darri Olafsson, Masi Oka, Page Kennedy e Andrew Grainger. Il film [VIDEO] di genere horror, thriller, fantascienza e ...

Avvistato un grande squalo bianco a Maiorca - primo in 40 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve