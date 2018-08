Il passo indietro dell’Argentina | che dice no all’aborto

vanityfair

: Da @Repubblica 'Poste, mai più file per i genitori con neonati'. Per essere avanti basta fare un passo indietro: n… - PosteNews : Da @Repubblica 'Poste, mai più file per i genitori con neonati'. Per essere avanti basta fare un passo indietro: n… - serracchiani : Voler togliere gli ingressi gratuiti ai musei la prima domenica del mese è una beffa verso la Cultura di un Paese c… - M5S_Baroni : Se Berlusconi chiede un passo indietro, vuol dire che siamo sulla buona strada e Foa deve fare 100 PASSI avanti! -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Piangono le donne con il fazzoletto verde al collo, festeggiano quelle che il fazzoletto ce l’hanno azzurro. È la piazza di Buenos Aires che si divide e si scontra dopo il voto del Senato che ha respinto con 38 voti contro 31 il progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza che la Camera aveva approvato meno di due mesi fa. Da giugno ad agosto: tanto è durata la speranza di chi sosteneva il provvedimento per un aborto in forma «sicura, legale e gratuita». La norma legalizzava l’aborto nel Paese di papa Francesco nelle prime 14 settimane di gravidanza. Resta in vigore la precedente normativa con la quale l’interruzione volontaria o indotta della gravidanza è illegale ed è punita con il carcere. La possibilità di abortire è concessa solo alle donne vittime di stupro o a quelle la cui vita è seriamente messa in pericolo dalla gravidanza. La discussione in Senato è andata ...