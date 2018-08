Il negozio di Fortnite si aggiorna | tra le novità la rara skin del Cavaliere Rosso

Fortnite : tute da sub e un deltaplano a forma di squalo tra i nuovi oggetti disponibili nel negozio : Come saprete, Epic Games ha rilasciato qualche giorno fa l'aggiornamento 5.10 per festeggiare il primo anniversario del popolare Fortnite e, in questo clima di festeggiamenti, ecco spuntare dei particolari oggetti nello store.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che Epic ha reso disponibili tanti nuovi contenuti, come ad esempio le tute da sub o un bizzarro deltaplano a forma di squalo. Vi ricordiamo che potete consultare ...