Il governo salva gli 80 euro di Renzi e assicura | “L' Iva non aumenterà”

Thailandia - appello al nuovo governo italiano per salvare Denis Cavatassi : Agosto tempo di vacanze e tra le mete più ambite degli italiani spicca la Thailandia. Ma in questo luogo da favola un nostro connazionale vive ogni giorno un inferno: Denis Cavatassi, cinquantenne di Tortoreto, cittadina abruzzese, condannato a morte nel Paese asiatico con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del socio d'affari Luciano Butti.Per salvarlo dalla pena capitale, se la Corte Suprema di Bangkok a cui si sono appellati i ...

Strage di Manchester - "attentatore salvato in Libia da marina Gb"/ Fonti governo : "atto di atroce tradimento" : Strage di Manchester, "attentatore salvato in Libia da marina Gb": questa la rivelazione del Daily Mail, con Fonti governative che parlano di "atroce tradimento"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:58:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Il piano G - come Giorgetti - per salvare il governo : Mercoledì la commissione vigilanza Rai dovrà votare il nome di Foa, ma alla maggioranza mancano i voti. Un passaggio delicatissimo.

DIETRO LE QUINTE/ Il piano G (come Giorgetti) per salvare il governo : Mercoledì la commissione vigilanza Rai dovrà votare il nome di Foa, ma alla maggioranza mancano i voti. Un passaggio delicatissimo. E Berlusconi vuole qualcosa in cambio. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:00:00 GMT)CONTE & TRUMP/ Il piano per approfittare del fallimento di Macron e Merkel, di G. Da Roldgoverno NO-TAV?/ Sapelli: andrebbe fatta ma vinceranno i no

Stangata sulle colf - il governo prova a salvarsi in extremis : Prima i pensionati, poi le aziende con la stretta sui contratti a termine, quindi le famiglie con la Stangata sulle colf. Il governo giallo verde, alla prova del primo provvedimento di politica economica si è scontrato con la coperta cortissima delle coperture e si è ritrovato a fare scelte poco in linea con gli umori degli elettori di Lega e M5S. Tanto che sul decreto Dignità si ...

Salvatore Borsellino : fiducia in M5s dal governo mi aspetto molto : ... ma che è stata sollecitata da parte di quella politica, di quei pezzi dello Stato, che avevano scelto di condurre con la mafia una scellerata trattativa. Con Paolo in vita, la trattativa non sarebbe ...

Brexit : governo May si salva - no a unione doganale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il governo contro Boeri : il liberale di sinistra che potrebbe salvare i dem : Ma allo stesso tempo fa di Boeri il candidato perfetto per il centrosinistra: liberale di sinistra ma allo stesso tempo attentissimo alle compatibilità, capace di evitare il terreno della politica ...

Il terremoto nel governo May e il salvataggio dei bambini thailandesi. Di cosa parlare a cena : Matteo Salvini al Quirinale a parlare di immigrazione. Il comunicato insiste talmente tanto sul tema affrontato da far venire voglia di smentire. Ma questa non è una newsletter dietrologica, anche se, negli argomenti da toccare a cena, in questo caso si lascia libertà di coscienza ai commensali e qu

Il digiuno e la protesta dei preti di strada contro il governo sui migranti : "Salvare vite è il primo dovere" : preti di strada, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Governo. E per domani hanno indetto una "giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata ...

Di Maio tradisce anche i pm pur di salvare il governo : Hanno fatto a pezzi anche l'ultimo feticcio: i magistrati. Ormai si fa fatica a seguire i cambiamenti del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio sembra un acrobata impegnato in imprevedibili evoluzioni al trapezio. Del resto, il patriarca Gianroberto Casaleggio teorizzava l'ircocervo grillino come una creatura in grado di muoversi a seconda degli umori della "rete". Quindi se l'alleato Matteo Salvini è il beniamino delle folle, meglio ...

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

Germania - l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Proteggeremo i confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...

Germania - l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Pronti a chiudere confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...