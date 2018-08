Il governo degli intoccabili ha rimosso il terremoto

Riforma pensioni 2018/ La conferma degli interventi del governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La conferma degli interventi del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 luglio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:01:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ governo Conte promosso dalle ‘opposizioni’ : piace al 77% degli elettori Forza Italia-FdI : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. elettori del Centrodestra premiamo i gialloverdi(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:45:00 GMT)

Boris Johnson si è dimesso da ministro degli Esteri del governo britannico : Boris Johnson si è dimesso da ministro degli Esteri del governo britannico. La notizia è stata confermata dall’ufficio della prima ministra Theresa May. I giornali britannici scrivono che negli ultimi giorni Johnson aveva criticato molto duramente il nuovo piano per The post Boris Johnson si è dimesso da ministro degli Esteri del governo britannico appeared first on Il Post.

Ambiente - Mareamico al governo : riutilizzare le barche degli sbarchi fantasma [GALLERY] : 1/6 ...

governo - l'avviso degli industriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

governo - l'avviso degli industriali. Boccia : «Così la crescita frena». Il decreto slitta ancora : Già nella sua relazione annuale si era capito che Vincenzo Boccia, il leader degli industriali, non avrebbe fatto sconti al Governo. La conferma è arrivata ieri. Boccia ha bollato come...

governo : Cdm proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante : Roma, 27 giu 21:19 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, di concerto... , Com,

Israele - guerra degli aquiloni sul confine di Gaza : la nuova strategia di Hamas. Ma governo è impegnato sul fronte del Golan : Le fiamme che infuriano lungo il confine israeliano, che divorano i campi coltivati, per gli aquiloni e palloncini di elio con carichi di benzina lanciati dai palestinesi dalla Striscia, hanno costretto l’esercito israeliano a intensificare gradualmente la sua risposta. Lanciati a centinaia nelle scorse settimane hanno incendiato oltre mille ettari di terreni coltivati. L’aviazione israeliana bombarda con i suoi caccia presunti depositi ...

L'ultima follia degli intellettuali chic : "Muoia un bimbo così cade il governo" : E questa sarebbe la meglio intellighenzia? Questa sarebbe la bella sinistra che pensa bene e vive meglio? Sono questi gli scrittori, gli artisti, i cantanti che si merita un'Italia già disgraziata di ...

Stop a aumento Iva - rispetto degli impegni Ue - tener fede al contratto : governo al lavoro su risoluzione al Def : La bozza del documento spunta poche ore dopo il vertice che a Palazzo Chigi ha ospitato il primo confronto fra il presidente del consiglio, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il titolare degli Affari europei Paolo Savona

Matteo Salvini - "Flat tax e quota 100 da subito"/ governo - "Prima redditi degli imprenditori - poi le famiglie" : Matteo Salvini, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Dal 58% degli italiani fiducia a questo governo : Avere un nuovo governo piace agli italiani anche se non è espressione della propria area politica tanto che il 69% è contento di avere un nuovo esecutivo e di non dover tornare alle urne. E anche la fiducia proprio verso questo governo guidato da Giuseppe Conte è accordata dal 58% degli ...

governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Guarda che bello il governo degli altri : ... "Non siamo venuti qui per arrenderci." , El Confidencial, Tra i ministri c'è anche qualche volto conosciuto, come il primo astronauta spagnolo Pedro Duque , che occuperà il dicastero per la Scienza, ...